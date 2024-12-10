Також цього дня буде хмарно. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 11 грудня
Синоптики прогнозують, що у середу у південній та південно-східній частинах України вночі буде помірний, а вдень невеликий дощ.
Тут температура повітря вночі буде 1 – 6 градусів тепла, вдень 4 – 9, а у Криму навіть 6 – 11.
На решті території невеликий, у центральних, Київській та Харківській областях помірний мокрий сніг та дощ; у західних, північних та Вінницькій областях ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця,
– повідомляють в Укргідрометцентрі.
У цій частині України температура вночі та вдень коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.
Вітер буде переважно північно-східний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.
Яка буде погода у великих містах
- Київ -1 – +1
- Ужгород +2 – +4
- Львів 0 – +2
- Івано-Франківськ 0 – +2
- Тернопіль -1 – +1
- Чернівці 0 – +2
- Хмельницький 0 – +2
- Луцьк 0 – +2
- Рівне 0 – +2
- Житомир 0 – +2
- Вінниця 0 – +2
- Одеса +4 – +6
- Миколаїв +5 – +7
- Херсон +6 – +8
- Сімферополь +8 – +10
- Кропивницький +2 – +4
- Черкаси +1 – +3
- Чернігів 0 – +2
- Суми 0 – +2
- Полтава +1 – +3
- Дніпро +5 – +7
- Запоріжжя +6 – +8
- Донецьк +4 – +6
- Луганськ +3 – +5
- Харків +2 – +4
Погода в Україні на 11 грудня / Фото Укргідрометцентру