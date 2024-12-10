Коли похолодає, і чи чекати великих морозів уже найближчими днями, – повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз на картах Укргідрометцентру.

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Морози в Україні: коли похолодає

Синоптики прогнозували, що в найближчі три доби буде мокрий сніг і дощ. На Південному Сході переважно дощі. Тільки вдень 12 грудня в Україні, крім Сходу, без істотних опадів.

На дорогах, крім південної частини, подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.

"Температура вночі та вдень від -2 до +4 градусів, 10 – 11 грудня у південній частині вночі 0 – +6, вдень +4 – +11 градусів, 10 грудня у Криму до +14 градусів", – зазначили в Укргідрометцентрі.

За орієнтовним прогнозом на картах, уже в п'ятницю, 13 грудня, таких температурних показників не буде ніде. Так, вдень максимум до +2 градусів на Одещині.

У суботу, 14 грудня, морози можуть посилитися. Вночі вже очікуються по всій Україні. До -8 градусів.

"Мінусова" температура, ймовірно, переважатиме і вдень. Найтепліше на Півдні й Заході, зокрема, -1 – +1 градус. Тим у центральній частині, на Півночі та Сході вже до -4 градусів. У Києві вночі до -8, а вдень до -5 градусів.

Орієнтовний прогноз погоди на 10 – 14 грудня / Скриншоти з Укргідрометцентру