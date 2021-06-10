Украину накроют грозы

Средняя температура воздуха по Украине будет колебаться в пределах +22 ... +26 градусов. Синоптики обещают кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер.

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Температура воздуха по всей Украине будет одинаковой. Относительно холодную погоду обещают на востоке. Ветер во всех регионах будет порывистым и дуть с северо-запада со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Дожди начнутся еще с ночи и до конца дня не прекратятся.

В Киеве столбики термометров поднимутся до +23 ... +25 градусов. Жителям столицы советуют брать с собой зонтики при выходе из дома.

По словам синоптика Натальи Диденко, больше солнца и меньше дождя будет на Киевщине, Черниговщине и во многих районах южной части Украины.

Но все же не забываем, что уже – лето и в этот период именно дневным часам присуще стремительное развитие кучевых белых красивых облаков в грозные кучево-дождевые,

– рассказала Диденко.

Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 11 июня:

Ужгород – +24 ... +26

Львов – +23 ... +25

Ивано-Франковск – +23 ... +25

Тернополь – +23 ... +25

Черновцы – +22 ... +24

Хмельницкий – +23 ... +25

Луцк – +24 ... +26

Ровно – +23 ... +25

Житомир – +23 ... +25

Винница – +22 ... +24

Одесса – +23 ... +25

Николаев – +24 ... +26

Херсон – +23 ... +25

Симферополь – +23 ... +25

Кропивницкий – +22 ... +24

Черкассы – +22 ... +24

Чернигов – +22 ... +24

Сумы – +21 ... +23

Полтава – +22 ... +24

Днепр – +23 ... +25

Запорожье – +23 ... +25

Донецк – +22 ... +24

Луганск – +22 ... +24

Харьков – +22 ... +24

Киев – +23 ... +25

Прогноз погоды на 11 июня / Карта Укргидрометцентра