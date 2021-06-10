Україну накриють грози
Середня температура повітря по Україні коливатиметься у межах +22...+26 градусів. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, грози та поривчастий вітер.
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Температура повітря по всій Україні буде однаковою. Відносно холоднішу погоду обіцяють на сході. Вітер в усіх регіонах буде поривчастим та дутиме з північного заходу зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.
Дощі почнуться ще з ночі і до кінця дня не припиняться.
У Києві стовпчики термометрів підіймуться до +23...+25 градусів. Мешканцям столиці радять брати з собою парасольки при виході з дому.
За словами синоптикині Наталки Діденко, найбільше сонця та найменше дощу буде на Київщині, Чернігівщині та у багатьох районах південної частини України.
Але все ж не забуваємо, що вже – літо і в цей період саме денним годинам притаманний стрімкий розвиток купчастих білих красивих хмар до грізних купчасто-дощових,
– розповіла Діденко.
Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 11 червня:
Ужгород – +24...+26
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ – +23...+25
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +22...+24
Хмельницький – +23...+25
Луцьк – +24...+26
Рівне – +23...+25
Житомир – +23...+25
Вінниця – +22...+24
Одеса – +23...+25
Миколаїв – +24...+26
Херсон – +23...+25
Сімферополь – +23...+25
Кропивницький – +22...+24
Черкаси – +22...+24
Чернігів – +22...+24
Суми – +21...+23
Полтава – +22...+24
Дніпро – +23...+25
Запоріжжя – +23...+25
Донецьк – +22...+24
Луганськ – +22...+24
Харків – +22...+24
Київ – +23...+25
Прогноз погоди на 11 червня / Карта Укргідрометцентру