Погода во вторник, 11 мая, будет очень теплой и уже по-летнему солнечной. Правда, не повезет жителям нескольких южных, центральных и восточных регионов. Им придется одеться несколько теплее и прихватить с собой зонтики.

Безоблачным небом во вторник смогут полюбоваться во всех западных, северных и части центральных областей. Здесь синоптики не обещают ни капельки дождя.

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Другая ситуация на Юге, части Центра и Востоке: здесь метеорологи обещают осадки и несколько более низкую температуру. Меньше всего воздух прогреется в Луганской и Донецкой областях, здесь прогнозируют дождь и +12...+14.

Настоящее лето – на Закарпатье, столбики термометров поднимутся до +24...+26. В среднем в западных областях температура будет колебаться в пределах +20...+23.

В южных и центральных регионах немного прохладнее – +18...+21. В Крыму – +15...+17 градусов. На Севере – +19...+20.

В Киеве дождей не должно быть, погода – теплая и солнечная, +19...+21.

Я бы советовала завтра максимально побыть на улице, погреться. Уже в среду – четверг немного похолодает до +14...+16 градусов. С пятницы, к счастью, снова потеплеет, но придут дожди,

– написала синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 11 мая

Ужгород – +24...+26

Львов – +21...+23

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +21...+23

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +21...+23

Ровно – +20...+22

Житомир – +20...+22

Винница – +18...+20

Одесса – +19...+21

Николаев – +19...+21

Херсон – +19...+21

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +18...+20

Черкассы – +18...+20

Чернигов – +20...+22

Суммы – +20...+22

Полтава – +18...+20

Днепр – +18...+20

Запорожье – +19...+21

Донецк – +12...+14

Луганск – +12...+14

Харьков – +12...+14

Киев – +19...+21



Прогноз погоды на 11 мая / Данные Укргидрометцентра