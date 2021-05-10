Прогноз погоды на 11 мая: часть Украины будет нежиться под солнцем, остальных – накроют дожди
Погода во вторник, 11 мая, будет очень теплой и уже по-летнему солнечной. Правда, не повезет жителям нескольких южных, центральных и восточных регионов. Им придется одеться несколько теплее и прихватить с собой зонтики.
Источник:Укргидрометцентр
Безоблачным небом во вторник смогут полюбоваться во всех западных, северных и части центральных областей. Здесь синоптики не обещают ни капельки дождя.
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Другая ситуация на Юге, части Центра и Востоке: здесь метеорологи обещают осадки и несколько более низкую температуру. Меньше всего воздух прогреется в Луганской и Донецкой областях, здесь прогнозируют дождь и +12...+14.
Настоящее лето – на Закарпатье, столбики термометров поднимутся до +24...+26. В среднем в западных областях температура будет колебаться в пределах +20...+23.
В южных и центральных регионах немного прохладнее – +18...+21. В Крыму – +15...+17 градусов. На Севере – +19...+20.
Я бы советовала завтра максимально побыть на улице, погреться. Уже в среду – четверг немного похолодает до +14...+16 градусов. С пятницы, к счастью, снова потеплеет, но придут дожди,
– написала синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 11 мая
Ужгород – +24...+26
Львов – +21...+23
Ивано-Франковск – +21...+23
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +21...+23
Хмельницкий – +21...+23
Луцк – +21...+23
Ровно – +20...+22
Житомир – +20...+22
Винница – +18...+20
Одесса – +19...+21
Николаев – +19...+21
Херсон – +19...+21
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +18...+20
Черкассы – +18...+20
Чернигов – +20...+22
Суммы – +20...+22
Полтава – +18...+20
Днепр – +18...+20
Запорожье – +19...+21
Донецк – +12...+14
Луганск – +12...+14
Харьков – +12...+14
Киев – +19...+21
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