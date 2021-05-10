В Карпатах сохраняется угроза схода лавин: спасатели предупредили туристов
Сразу в двух областях Украины 10 – 11 мая ожидается значительная снеголавинная опасность. Спасатели призвали туристов воздержаться от походов в горы.
Источник:пресс-центр ГСЧС
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили о третьем уровне опасности на Закарпатье и Прикарпатье.
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По информации Укргидрометцентра, 10 – 11 мая, в связи с оттепелью, на высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность,
– отметили спасатели.
На фейсбук-странице Снеголавинной ситуации в Украинских Карпатах сообщили, что при определенных условиях возможен сход отдельных природных средних и крупных лавин.
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