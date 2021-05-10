У Карпатах зберігається загроза сходження лавин: рятувальники попередили туристів
Одразу в двох областях України 10 – 11 травня очікується значна сніголавинна небезпека. Рятувальники закликали туристів утриматися від походів у гори.
Джерело:пресцентр ДСНС
У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили про третій рівень небезпечності на Закарпатті та Прикарпатті.
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За інформацією Укргідрометцентру, 10 – 11 травня, у зв’язку з відлигою, на високогiр'ї східної частини Закарпатської області та Івано-Франківської областей очікується значна снiголавинна небезпека,
– зазначили рятувальники.
На фейсбук-сторінці Сніголованної ситуації в Українських Карпатах повідомили, що за певних умов можливе сходження окремих природних середніх та великих лавин.
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