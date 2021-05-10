Станом на 10 травня у Карпатах температура повітря піднялася вище нуля. На вершині Чорногори зафіксували +1 градус.

За даними Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, наразі Чорногора може похвалитися весняною погодою. На вершині – спокійно та сонячно.

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Станом на 07:20, 10.05.05.2021 на горі Піп Іван Чорногірський ясно, штиль. Температура повітря +1 градус,

– мовиться у повідомленні.

Деталі від синоптиків

Уночі 10 травня на Півночі та у більшості центральних регіонів у повітрі зафіксували сильні заморозки. Їх оцінили як ІІ – помаранчевий – рівень небезпеки.

Окрім того, у низці областей України виявили заморозки на поверхні ґрунту. Їх оцінили як І – жовтий – рівень небезпеки.

Фахівці попередили також про пориви північно-західного вітру в областях Лівобережжя. Там оголосили про жовтий рівень небезпеки.

В Україну завітав антициклон

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що "Україна після нічного холоду ніжиться на сонечку". Причиною цього став антициклон.

"Потужний циклон з центром поблизу Ірландії розкидає свої атмосферні фронти на Західну Європу. Ще один циклон північніше Каспійського моря закидає хмарність на східні області України", – розповіла Діденко.

Погодні умови у країні синоптикиня жартома назвала "зум-конференцією циклонів та сонячного антициклону".