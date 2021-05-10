По состоянию на 10 мая в Карпатах температура воздуха поднялась выше нуля. На вершине Черногоры зафиксировали +1 градус.

По данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, сейчас Черногора может похвастаться весенней погодой. На вершине – спокойно и солнечно.

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По состоянию на 07:20, 10.05.05.2021 на горе Поп Иван Черногорский ясно, штиль. Температура воздуха +1 градус,

– говорится в сообщении.

Детали от синоптиков

Ночью 10 мая на Севере и в большинстве центральных регионов в воздухе зафиксировали сильные заморозки. Их оценили как II – оранжевый – уровень опасности.

Кроме того, в ряде областей Украины обнаружили заморозки на поверхности почвы. Их оценили как I – желтый – уровень опасности.

Специалисты предупредили также о порывах северо-западного ветра в областях Левобережья. Там объявили о желтом уровне опасности.

В Украину пожаловал антициклон

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что "Украина после ночного холода нежится на солнышке". Причиной этого стал антициклон.

"Мощный циклон с центром вблизи Ирландии разбрасывает свои атмосферные фронты на Западную Европу. Еще один циклон севернее Каспийского моря, забрасывает облачность на восточные области Украины", – рассказала Диденко.

Погодные условия в стране синоптик в шутку назвала "зум-конференцией циклонов и солнечного антициклона".