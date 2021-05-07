6 мая в 23:25 она позвонила горным спасателям Закарпатья. Ей удалось назвать работникам ГСЧС ориентировочное место пребывания.

Ранее Возле горы Поп Иван туристы нашли мертвого мужчину

В Карпатах спасли туристку из Харькова, которая попала в опасность

27-летняя туристка из Харькова ночью, 6 мая, обратилась за помощью к закарпатским горным спасателям. Девушка сообщила, что решила в одиночку покорить Карпаты. Но, двигаясь по горному маршруту, не рассчитала свои силы и самостоятельно не смогла вернуться с высокогорья.

Она рассказала, что попала под сильный ветер и замерзла. И также отметила ориентировочное местоположение – район Торунского перевала Хустского района.

Харьковчанку нашли 7 мая в 3:40 в районе горной гряды Горганский Прислип. По данным ГСЧС, девушка находилась в удовлетворительном состоянии, однако была очень напугана и устала. В 6:30 спасатели доставили ее в поселок Межгорье.