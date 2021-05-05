Возле горы Поп Иван туристы нашли мертвого мужчину
В Раховском районе на Закарпатье туристы внезапно обнаружили тело мертвого мужчины. Погибшего нашли на территории, через которую пролегает горный маршрут.
Источник:ГСЧС
Произошло это недалеко от горы Поп Иван Мармороский что в Раховском районе. Для транспортировки тела пришлось привлечь 12 человек.
Только недавно Туриста, которого в Карпатах искали 2 месяца, нашли мертвым
Как туристы обнаружили мертвого мужчину
Туристы проходили помаршруту село деловое – гора Поп Иван Мармаросский – гора Стиг, что в Раховском районе. Они обнаружили тело мертвого мужчины.
В составе туристической группы поднимался горный спасатель, который в свободное от работы время решил с друзьями покорить горные склоны. Он не растерялся и сразу же сообщил о происшествии в Службу спасения Ивано-Франковской области, а те в свою очередь передали координаты закарпатским спасателям.
Туристы случайно наткнулись на тело мужчины / Фото ГСЧС
Для транспортировки тела туриста привлечены 12 специалистов и 3 единицы техники. Осложняло работы то, что тело погибшего лежало на снежном карнизе, который в любую минуту мог сорваться.
Тело лежало на "снежном карнизе" – вершине, нанесенной ветром / Фото ГСЧС
В 23:00 4 мая тело погибшего было доставлено в село Богдан Раховского района и передано полиции.
Сейчас информацию о возрасте погибшего и другие данные устанавливают. Обстоятельства трагического случая выясняют правоохранители.
Резонансная гибель туриста из Киева в Карпатах:
- В ночь с 13 на 14 февраля в Карпатах в районе горы Гемба заблудились двое туристов из Киева.
- Они занимались фрирайдом – катались на лыжах в неприспособленных для этого зонах.
- На следующий день один из них сам вышел на связь – его удалось найти.
- Другого же искали же вертолетом, коптерами и десятком волонтеров.
- Его поиски продолжались более 10 дней, но их приостановили из-за снега. Тогда объявили мужчину пропавшим без вести.
- Поиски возобновили лишь 25 апреля – по инициативе его друзей. Уже через 2 дня спасателям удалось найти тело пропавшего мужчины.
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