В Раховском районе на Закарпатье туристы внезапно обнаружили тело мертвого мужчины. Погибшего нашли на территории, через которую пролегает горный маршрут.

Произошло это недалеко от горы Поп Иван Мармороский что в Раховском районе. Для транспортировки тела пришлось привлечь 12 человек.

Только недавно Туриста, которого в Карпатах искали 2 месяца, нашли мертвым

Как туристы обнаружили мертвого мужчину

Туристы проходили помаршруту село деловое – гора Поп Иван Мармаросский – гора Стиг, что в Раховском районе. Они обнаружили тело мертвого мужчины.

В составе туристической группы поднимался горный спасатель, который в свободное от работы время решил с друзьями покорить горные склоны. Он не растерялся и сразу же сообщил о происшествии в Службу спасения Ивано-Франковской области, а те в свою очередь передали координаты закарпатским спасателям.



Туристы случайно наткнулись на тело мужчины / Фото ГСЧС

Для транспортировки тела туриста привлечены 12 специалистов и 3 единицы техники. Осложняло работы то, что тело погибшего лежало на снежном карнизе, который в любую минуту мог сорваться.



Тело лежало на "снежном карнизе" – вершине, нанесенной ветром / Фото ГСЧС

В 23:00 4 мая тело погибшего было доставлено в село Богдан Раховского района и передано полиции.

Сейчас информацию о возрасте погибшего и другие данные устанавливают. Обстоятельства трагического случая выясняют правоохранители.

Резонансная гибель туриста из Киева в Карпатах: