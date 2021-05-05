У Рахівському районі на Закарпатті туристи раптово виявили тіло мертвого чоловіка. Загиблого знайшли на території, через яку пролягає гірський маршрут.

Сталося це 3 травня неподалік гори Піп Іван Мармороський що у Рахівському районі. Для транспортування тіла довелося залучити 12 осіб.

Лише нещодавно Туриста, якого в Карпатах шукали 2 місяці, знайшли мертвим

Як туристи виявили мертвого чоловіка

Туристи проходили маршрутом село Ділове – гора Піп Іван Мармароський – гора Стіг, що у Рахівському районі. Вони виявили тіло мертвого чоловіка.

У складі туристичної групи підіймався гірський рятувальник, який у вільний від роботи час вирішив з друзями підкорити гірські схили. Він не розгубився та одразу ж повідомив про подію до Служби порятунку Івано-Франківської області, а ті у свою чергу передали координати закарпатським рятувальникам.



Туристи випадково натрапили на тіло чоловіка / Фото ДСНС

Для транспортування тіла туриста залучено 12 фахівців та 3 одиниці техніки. Ускладнювало роботи те, що тіло загиблого лежало на сніговому карнизі, який у будь-яку хвилину міг зірватись.



Тіло лежало на "сніговому карнизі" – вершині, нанесеній вітром / Фото ДСНС

О 23:00 4 травня тіло загиблого було доправлено до села Богдан Рахівського району та передано поліції.

Наразі інформації про вік загиблого та інші дані встановлюють. Обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронці.

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