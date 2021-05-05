Біля гори Піп Іван туристи знайшли мертвого чоловіка
У Рахівському районі на Закарпатті туристи раптово виявили тіло мертвого чоловіка. Загиблого знайшли на території, через яку пролягає гірський маршрут.
Джерело:ДСНС
Сталося це 3 травня неподалік гори Піп Іван Мармороський що у Рахівському районі. Для транспортування тіла довелося залучити 12 осіб.
Лише нещодавно Туриста, якого в Карпатах шукали 2 місяці, знайшли мертвим
Як туристи виявили мертвого чоловіка
Туристи проходили маршрутом село Ділове – гора Піп Іван Мармароський – гора Стіг, що у Рахівському районі. Вони виявили тіло мертвого чоловіка.
У складі туристичної групи підіймався гірський рятувальник, який у вільний від роботи час вирішив з друзями підкорити гірські схили. Він не розгубився та одразу ж повідомив про подію до Служби порятунку Івано-Франківської області, а ті у свою чергу передали координати закарпатським рятувальникам.
Туристи випадково натрапили на тіло чоловіка / Фото ДСНС
Для транспортування тіла туриста залучено 12 фахівців та 3 одиниці техніки. Ускладнювало роботи те, що тіло загиблого лежало на сніговому карнизі, який у будь-яку хвилину міг зірватись.
Тіло лежало на "сніговому карнизі" – вершині, нанесеній вітром / Фото ДСНС
О 23:00 4 травня тіло загиблого було доправлено до села Богдан Рахівського району та передано поліції.
Наразі інформації про вік загиблого та інші дані встановлюють. Обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронці.
Резонансна загибель туриста з Києва в Карпатах:
- У ніч з 13 на 14 лютого в Карпатах у районі гори Гемба заблукали двоє туристів з Києва.
- Вони займалися фрірайдом – каталися на лижах у непристосованих для цього зонах.
- Наступного дня один з них сам вийшов на зв'язок – його вдалося знайти.
- Іншого ж шукали ж вертольотом, коптерами і десятком волонтерів.
- Його пошуки тривали понад 10 днів, але їх призупинили через сніги. Тоді оголосили чоловіка зниклим безвісти.
- Пошуки відновили лише 25 квітня – за ініціативи його друзів. Уже через 2 дні рятувальникам вдалося знайти тіло зниклого чоловіка.
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