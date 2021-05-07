6 травня о 23:25 вона зателефонувала до гірських рятувальників Закарпаття. Їй вдалося назвати працівникам ДСНС орієнтовне місце перебування.
Раніше Біля гори Піп Іван туристи знайшли мертвого чоловіка
У Карпатах врятували туристку з Харкова, яка потрапила в небезпеку
27-річна туристка з Харкова вночі, 6 травня, звернулася по допомогу до закарпатських гірських рятувальників. Дівчина повідомила, що вирішила наодинці підкорити Карпати. Але, рухаючись гірським маршрутом, не розрахувала власні сили й самотужки не змогла повернутися з високогір'я.
Вона розповіла, що потрапила під сильний вітер і змерзла. І також вказала на орієнтовне місце свого перебування – район Торунського перевалу Хустського району.
Харків'янку знайшли 7 травня о 3:40 в районі гірської гряди Горганський Присліп. За даними ДСНС, дівчина перебувала в задовільному стані, однак була дуже налякана і стомлена. О 6:30 рятувальники доставили її до селища Міжгір'я.
Останні надзвичайні події з туристами в Карпатах
- 5 травня туристи виявили тіло мертвого чоловіка на горі Піп Іван Мармароський. Загиблого знайшли на території, через яку пролягає гірський маршрут.
- Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 49-річний львів'янин. Експерти не знайшли на його тілі ознак насильницької смерті.
- 4 травня на Івано-Франківщині чоловік травмував ногу під час сходження на Говерлу. Рятувальники надали туристу першу домедичну допомогу і транспортували до навчально-спортивної бази на спеціальних ношах