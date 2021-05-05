На Івано-Франківщині підкорення найвищої гори України завершилось неприємною пригодою для киянина. Чоловік травмував ногу і його довелось транспортувати рятувальникам.

Інцидент трапився 4 травня по обіді. В Івано-Франківське управління ДСНС надійшло повідомлення про те, що турист потребує допомоги.

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Чоловік травмував ногу

Під час сходження на Говерлу по "синьому маршруту" травмував ногу 54-річний житель Києва. Вже за 20 хвилин рятувальники були біля потерпілого. Співробітники ДСНС надали йому першу домедичну допомогу.

Транспортували туриста до навчально-спортивної бази на спеціальних ношах. Далі чоловік вирушив до свого місця проживання.

У лютому у Карпатах загубився турист з Києва

Зазначимо, що у лютому трагедією завершилось катання на лижах для туриста з Києва. В умовах поганої видимості чоловік разом з другом загубились. Наступного дня друга знайшли, а от тривалі пошуки киянина із залученням десятків людей та навіть авіації були безуспішними. Тіло виявили лише у квітні – коли розтанув сніг.