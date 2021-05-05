На Ивано-Франковщине покорение самой высокой горы Украины завершилось неприятным приключением для киевлянина. Мужчина травмировал ногу и его пришлось транспортировать спасателям.

Инцидент произошел 4 мая по обеде. В Ивано-Франковское управление ГСЧС поступило сообщение о том, что турист нуждается в помощи.

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Мужчина травмировал ногу

Во время восхождения на Говерлу по "синему маршруту" травмировал ногу 54-летний житель Киева. Уже через 20 минут спасатели были у потерпевшего. Сотрудники ГСЧС оказали ему первую домедицинскую помощь.

Транспортировали туриста на учебно-спортивную базу на специальных носилках. Далее человек отправился к своему месту жительства.

В феврале в Карпатах потерялся турист из Киева

Отметим, что в феврале трагедией завершилось катания на лыжах для туриста из Киева. В условиях плохой видимости человек вместе с другом потерялись. На следующий день второго нашли, а вот длительные поиски киевлянина с привлечением десятков человек и даже авиации были безуспешными. Тело обнаружили только в апреле – когда растаял снег.