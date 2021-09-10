Теплее всего будет на Запорожье и в Николаевской области. Там столбики термометров поднимутся до +27 градусов.
Важно "Бабье лето" – уже в Украине, – синоптик спрогнозировала роскошную погоду в течение недели
Прогноз от Натальи Диденко
Источник: фейсбук Натальи Диденко
Синоптик рассказала, что погода в течение 11 сентября будет теплой. Дождей в большинстве областей Украины не будет.
Разве что в воскресенье (12 сентября – 24 канал) в Крыму, на Херсонщине, локально на Закарпатье может что-то немного покапать, но ничего серьезного. Не увлекайтесь летним гардеробом – утро и вечер, а также ночи уже явно холодные,
– подчеркнула Диденко.
По ее словам, в Киеве 11–12 сентября ожидается прекрасная погода – сухо, солнечно, со свежими утрами и теплыми днями.
Какой будет погода в Украине 11–12 сентября / Фото из фейсбука Натальи Диденко
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
На западе Украины небо будет в плену облаков, но серьезных осадков они не принесут. Температура воздуха составит +23...+25 градусов. На востоке же будет немного теплее – +24...+26 градусов. Прекрасная возможность провести время на природе. Однако следует быть осторожными, спасатели заявили о чрезвычайной пожарной опасности.
Несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер на севере обещает быть ясным. Воздух там прогреется до +24...+26 градусов. Без осадков. А вот в большинстве южных регионов 11 сентября будет облачным. Столбики термометров поднимутся до +24...+26 градусов.
Вечером погода в Киеве прояснится, но до этого момента небо будет в плену облаков. Осадков не прогнозируют. В столице ожидают + 24...+26 градусов.
Погода в городах Украины 11 сентября
Ужгород – +24...+26
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +23...+25
Ровно – +23...+25
Житомир – +23...+25
Винница – +24...+26
Одесса – +23...+25
Николаев – +25...+27
Херсон – +25...+27
Симферополь – +24...+26
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +24...+26
Сумы – +24...+26
Полтава – +24..+26
Днепр – +24...+26
Запорожье – +25...+27
Донецк – +24...+26
Луганск – +24...+26
Харьков – +24...+26
Киев – +24...+26
Погода 11 сентября / Карта Укргидрометцентра
Полный текст публикации Натальи Диденко:
Выходные! 11 – 12 сентября в Украине будет тепло. Температура воздуха в течение дня будет достигать +22...+26 градусов. Не увлекайтесь в двухдневном путешествии летним гардеробом – утра, вечера, разумеется, ночи уже явно холодные. Поэтому к футболкам можно смело брать тоненькие складные пуховички – слава тому, кто их придумал. Ведь в своем футляре такие пуховички превращаются в чудесную подушечку.
Дождей в большинстве областей Украины не будет. Разве что в воскресенье в Крыму, на Херсонщине, локально на Закарпатье может что-то немного покапать, но ничего серьезного. В Киеве 11 – 12 сентября ожидается прекрасная погода – сухо, солнечно, со свежими утрами и теплыми днями. Максимально в столице в течение субботы-воскресенья +23 ...+25 градусов. Наслаждайтесь!