По всей территории Украины – солнечная погода, без осадков. Будет довольно ветрено, скорость ветра составит 5 – 10 метров в секунду.

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В каких регионах будет теплее

Теплее всего будет в Одесской области и в Крыму: здесь воздух прогреется до +11...+13 градусов. Лишь на градус прохладнее будет на Закарпатье, Николаевской и Херсонской областях.

Прохладные температурные показатели – в восточных областях, а также на Волыни, Черниговской и Сумской областях. В среднем температура в стране будет колебаться в пределах – + 7...+11 градусов.

Обратите внимание! В Киеве, как и в остальных регионах будет без осадков. Ветер – юго-западный, скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха – + 7...+9.

Антициклон будет определять сухую, преимущественно солнечную погоду в большинстве областей Украины. Разве что днем северную и северо-восточную часть зацепит облачностью северный атмосферный фронт,

– написала синоптик Наталья Диденко.

Погода в городах Украины 12 ноября

Ужгород – +10...+12

Львов – + 9...+11

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – + 9...+11

Черновцы – + 8...+10

Хмельницкий – + 8...+10

Луцк – + 6...+8

Ровно – + 7...+9

Житомир – +7...+9

Винница – + 8...+10

Одесса – + 11...+13

Николаев – +10...+12

Херсон – + 10...+12

Симферополь – + 11...+13

Кропивницкий – + 8...+10

Черкассы – + 8...+10

Чернигов – + 6...+8

Сумы – + 6...+8

Полтава – + 8...+10

Днепр – + 8...+10

Запорожье – + 9...+11

Донецк – + 6...+8

Луганск – + 6...+8

Харьков – + 6...+8

Киев – + 7...+9



Прогноз погоды на 12 ноября / изображение Укргидрометцентра

Текст публикации Натальи Диденко:

Пятница в Украине обещает быть немного теплее.

Пусть ночь еще побудет с "минусами", но днем уже столбики термометров подскочат до +7...+ 12, только на севере и востоке будет свежее, +4...+10 градусов.

Выходными ночных "минусов" станет еще меньше, а дневных "плюсов" больше.

Да и осадков не будет, так что можете начинать планировать какие-то маленькие путешествия с термосами и в пуховичках.

Завтра тот же антициклон будет определять сухую, преимущественно солнечную погоду в большинстве областей Украины.

Разве что днем северную и северо-восточную часть заденет облачностью северный атмосферный фронт.

В Киеве 12-го ноября ночь ожидается холодной, но без особых "минусов", завтра днем будет до +7, +8 градусов.

Может стать больше облачности и из-за этого будем чувствовать холод сильнее, чем фактический.

Однако осадков существенных в столице завтра не ожидается.

На следующей неделе в Украине будет холодно – прячьте носы за масками, а мрачное настроение растворяйте среди хороших людей, пушистых котов и ближайших парков с остатками осенних цветов.