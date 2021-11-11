По всей территории Украины – солнечная погода, без осадков. Будет довольно ветрено, скорость ветра составит 5 – 10 метров в секунду.
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В каких регионах будет теплее
Теплее всего будет в Одесской области и в Крыму: здесь воздух прогреется до +11...+13 градусов. Лишь на градус прохладнее будет на Закарпатье, Николаевской и Херсонской областях.
Прохладные температурные показатели – в восточных областях, а также на Волыни, Черниговской и Сумской областях. В среднем температура в стране будет колебаться в пределах – + 7...+11 градусов.
Антициклон будет определять сухую, преимущественно солнечную погоду в большинстве областей Украины. Разве что днем северную и северо-восточную часть зацепит облачностью северный атмосферный фронт,
– написала синоптик Наталья Диденко.
Погода в городах Украины 12 ноября
Ужгород – +10...+12
Львов – + 9...+11
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – + 9...+11
Черновцы – + 8...+10
Хмельницкий – + 8...+10
Луцк – + 6...+8
Ровно – + 7...+9
Житомир – +7...+9
Винница – + 8...+10
Одесса – + 11...+13
Николаев – +10...+12
Херсон – + 10...+12
Симферополь – + 11...+13
Кропивницкий – + 8...+10
Черкассы – + 8...+10
Чернигов – + 6...+8
Сумы – + 6...+8
Полтава – + 8...+10
Днепр – + 8...+10
Запорожье – + 9...+11
Донецк – + 6...+8
Луганск – + 6...+8
Харьков – + 6...+8
Киев – + 7...+9
Прогноз погоды на 12 ноября / изображение Укргидрометцентра
Текст публикации Натальи Диденко:
Пятница в Украине обещает быть немного теплее.
Пусть ночь еще побудет с "минусами", но днем уже столбики термометров подскочат до +7...+ 12, только на севере и востоке будет свежее, +4...+10 градусов.
Выходными ночных "минусов" станет еще меньше, а дневных "плюсов" больше.
Да и осадков не будет, так что можете начинать планировать какие-то маленькие путешествия с термосами и в пуховичках.
Завтра тот же антициклон будет определять сухую, преимущественно солнечную погоду в большинстве областей Украины.
Разве что днем северную и северо-восточную часть заденет облачностью северный атмосферный фронт.
В Киеве 12-го ноября ночь ожидается холодной, но без особых "минусов", завтра днем будет до +7, +8 градусов.
Может стать больше облачности и из-за этого будем чувствовать холод сильнее, чем фактический.
Однако осадков существенных в столице завтра не ожидается.
На следующей неделе в Украине будет холодно – прячьте носы за масками, а мрачное настроение растворяйте среди хороших людей, пушистых котов и ближайших парков с остатками осенних цветов.