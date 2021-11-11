По всій території України – сонячна погода, без опадів. Буде досить вітряно, швидкість вітру сягатиме 5 – 10 метрів на секунду.
Читайте також У Карпатах лежить сніг, а температура піднялася до нуля: мальовничі фото
У яких регіонах буде найтепліше
Найтепліше буде на Одещині та у Криму: тут повітря прогріється до +11...+13 градусів. Лише на градус прохолодніше буде на Закарпатті, Миколаївщині та Херсонщині.
Найпрохолодніші температурні показники – у східних областях, а також на Волині, Чернігівщині та Сумщині. В середньому температура в країні коливатиметься у межах – +7...+11 градусів.
Антициклон визначатиме суху, переважно ясну, погоду в більшості областей України. Хіба що вдень північну та північно-східну частину зачепить хмарністю північний атмосферний фронт,
– написала синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в містах України 12 листопада
Ужгород – +10...+12
Львів – +9...+11
Івано-Франківськ – +9...+11
Тернопіль – +9...+11
Чернівці – +8...+10
Хмельницький – +8...+10
Луцьк – +6...+8
Рівне – +7...+9
Житомир – +7...+9
Вінниця – +8...+10
Одеса – +11...+13
Миколаїв – +10...+12
Херсон – +10...+12
Сімферополь – +11...+13
Кропивницький – +8...+10
Черкаси – +8...+10
Чернігів – +6...+8
Суми – +6...+8
Полтава – +8...+10
Дніпро – +8...+10
Запоріжжя – +9...+11
Донецьк – +6...+8
Луганськ – +6...+8
Харків – +6...+8
Київ – +7...+9
Прогноз погоди на 12 листопада / Зображення Укргідрометцентру
Текст публікації Наталки Діденко: