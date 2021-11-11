По всій території України – сонячна погода, без опадів. Буде досить вітряно, швидкість вітру сягатиме 5 – 10 метрів на секунду.

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У яких регіонах буде найтепліше

Найтепліше буде на Одещині та у Криму: тут повітря прогріється до +11...+13 градусів. Лише на градус прохолодніше буде на Закарпатті, Миколаївщині та Херсонщині.

Найпрохолодніші температурні показники – у східних областях, а також на Волині, Чернігівщині та Сумщині. В середньому температура в країні коливатиметься у межах – +7...+11 градусів.

Зверніть увагу! У Києві, як і у решті регіонів, буде без опадів. Вітер – південно-західний, швидкістю 5 – 10 метрів на секунду. Температура повітря – +7...+9.

Антициклон визначатиме суху, переважно ясну, погоду в більшості областей України. Хіба що вдень північну та північно-східну частину зачепить хмарністю північний атмосферний фронт,

– написала синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в містах України 12 листопада

Ужгород – +10...+12

Львів – +9...+11

Івано-Франківськ – +9...+11

Тернопіль – +9...+11

Чернівці – +8...+10

Хмельницький – +8...+10

Луцьк – +6...+8

Рівне – +7...+9

Житомир – +7...+9

Вінниця – +8...+10

Одеса – +11...+13

Миколаїв – +10...+12

Херсон – +10...+12

Сімферополь – +11...+13

Кропивницький – +8...+10

Черкаси – +8...+10

Чернігів – +6...+8

Суми – +6...+8

Полтава – +8...+10

Дніпро – +8...+10

Запоріжжя – +9...+11

Донецьк – +6...+8

Луганськ – +6...+8

Харків – +6...+8

Київ – +7...+9

Прогноз погоди на 12 листопада / Зображення Укргідрометцентру

Текст публікації Наталки Діденко:

П'ятниця в Україні обіцяє бути трохи теплішою.

Хай ніч ще побуде з "мінусами", але вдень вже стовпчики термометрів підскочать до +7...+12, лише на Півночі та Сході буде свіжіше, +4...+10 градусів.

Вихідними нічних "мінусів" стане ще менше, а денних "плюсів" більше. Та й опадів не буде, так що можете починати планувати якісь маленькі подорожі з термосами й у пуховичках.

Завтра той самий антициклон визначатиме суху, переважно ясну, погоду в більшості областей України. Хіба що вдень північну та північно-східну частину зачепить хмарністю північний атмосферний фронт.

У Києві 12-го листопада ніч очікується холодною, але без особливих "мінусів", завтра вдень буде до +7, +8 градусів. Може побільшати хмарності й через це відчуватимемо холод сильніше, ніж фактичний. Проте опадів суттєвих у столиці завтра не очікується.