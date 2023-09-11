Сентябрь в большинстве своем является последним местом в году, когда можно почувствовать настоящее солнечное тепло и насладиться днями без дождя и снега. Собственно, на 12 сентября у синоптиков есть приятный прогноз – без осадков и сильного ветра.
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Погода по регионам
Украина единая – это можно констатировать стопроцентно. На Западе и Востоке, на Севера и Юге не будет дождей. Средняя температура – плюс 24 градуса по Цельсию днем и плюс 11 градусов ночью. В западных регионах будет наиболее жарко.
Кроме того, в Центре Украина не ожидается шквальных гроз или похолодания. В частности, в Киеве будет тепло, а кое-где даже жарко. Температура днем может достигать 27 градусов.
Температура по городам
- Киев – +25...+27
- Ужгород – +26...+28
- Львов – +26...+28
- Ивано-Франковск – +26...+28
- Тернополь – +26...+28
- Черновцы – +26...+28
- Хмельницкий – +26...+28
- Луцк – ++26...+28
- Ровно – +26...+28
- Житомир – +25...+27
- Винница – +25...+27
- Одесса – +25...+27
- Николаев – +25...+27
- Херсон – +25...+27
- Симферополь – +25...+27
- Кропивницкий – 25...+27
- Черкассы – 25...+27
- Чернигов – 25...+27
- Сумы – +25...+27
- Полтава – +25...+27
- Днепр – +25...+27
- Запорожье – +25...+27
- Донецк – +20...+22
- Луганск – +19...+21
- Харьков – +20...+22
Прогноз погоды на 12 сентября / Карта Укргидрометцентра