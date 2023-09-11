Сентябрь в большинстве своем является последним местом в году, когда можно почувствовать настоящее солнечное тепло и насладиться днями без дождя и снега. Собственно, на 12 сентября у синоптиков есть приятный прогноз – без осадков и сильного ветра.

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Погода по регионам

Украина единая – это можно констатировать стопроцентно. На Западе и Востоке, на Севера и Юге не будет дождей. Средняя температура – плюс 24 градуса по Цельсию днем и плюс 11 градусов ночью. В западных регионах будет наиболее жарко.

Кроме того, в Центре Украина не ожидается шквальных гроз или похолодания. В частности, в Киеве будет тепло, а кое-где даже жарко. Температура днем может достигать 27 градусов.

Температура по городам

  • Киев – +25...+27
  • Ужгород – +26...+28
  • Львов – +26...+28
  • Ивано-Франковск – +26...+28
  • Тернополь – +26...+28
  • Черновцы – +26...+28
  • Хмельницкий – +26...+28
  • Луцк – ++26...+28
  • Ровно – +26...+28
  • Житомир – +25...+27
  • Винница – +25...+27
  • Одесса – +25...+27
  • Николаев – +25...+27
  • Херсон – +25...+27
  • Симферополь – +25...+27
  • Кропивницкий – 25...+27
  • Черкассы – 25...+27
  • Чернигов – 25...+27
  • Сумы – +25...+27
  • Полтава – +25...+27
  • Днепр – +25...+27
  • Запорожье – +25...+27
  • Донецк – +20...+22
  • Луганск – +19...+21
  • Харьков – +20...+22


Прогноз погоды на 12 сентября / Карта Укргидрометцентра