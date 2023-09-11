Вересень здебільшого є останнім місцем у році, коли можна відчути справжнє сонячне тепло та насолодитися днями без дощу й снігу. Власне, на 12 вересня синоптики мають приємний прогноз – без опадів та сильного вітру.

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Погода по регіонах

Україна єдина – це можна констатувати стовідсотково. На Заході й Сході, на Півночі та Півдні не буде дощів. Середня температура – плюс 24 градуси за Цельсієм вдень та плюс 11 градусів вночі. У західних регіонах буде найспекотніше.

Окрім того, в Центрі України не очікується шквальних гроз чи похолодання. Зокрема, в Києві буде тепло, а подекуди – навіть жарко. Температура вдень може досягати 27 градусів.

Зверніть увагу! Вітер у західних, центральних та східних областях буде південний зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду. А в південних регіонах – північно-східний з такою самою швидкістю.

Температура по містах

Київ – +25...+27

Ужгород – +26...+28

Львів – +26...+28

Івано-Франківськ – +26...+28

Тернопіль – +26...+28

Чернівці – +26...+28

Хмельницький – +26...+28

Луцьк – ++26...+28

Рівне – +26...+28

Житомир – +25...+27

Вінниця – +25...+27

Одеса – +25...+27

Миколаїв – +25...+27

Херсон – +25...+27

Сімферополь – +25...+27

Кропивницький – 25...+27

Черкаси – 25...+27

Чернігів – 25...+27

Суми – +25...+27

Полтава – +25...+27

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +25...+27

Донецьк – +20...+22

Луганськ – +19...+21

Харків – +20...+22



Проноз погоди на 12 вересня / Карта Укргідрометцентру