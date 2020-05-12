Прогноз погоды на 13 мая: в Украине будет солнечно, но не жарко

Погода в Украине в среду, 13 мая, будет солнечной почти на всей территории страны. Исключением будет только Закарпатье, где в течение дня будет дождливо. Впрочем в основном будет не по-майски прохладно, а ночью на Западе температура воздуха и вовсе будет минусовой.

Цікаво, що майже на усій території країни температура повітря буде на рівні +14...+16 градусів, лише у Центрі та на Півдні на 1-2 градуси тепліше. Таку погоду прогнозує Укргідрометцентр.

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А от у ночі погода відрізнятиметься значно більше. Поки на Заході температура повітря зовсім буде мінусовою -3...-1, у Центрі буде значно тепліше – +3...+5, а от на Сході та Півдні доходитиме до +9 градусів.

Хоча й не буде дощів, залишаться вже звичні у попередні дні відчутні вітри. У південно-західному напрямку вони розганятимуться до 7-12 метрів за секунду.

Втім цією погодою варто насолодитися, адже після середи слідують триденні дощі та зливи. Справжня травнева погода повинна прийти в Україну вже з неділі, 17 травня.

У Києві 13 травня буде таким, як і на решті території країни – сонячним з приємною температурою повітря на рівні +14+16 градусів та відчутним вітерцем.

Прогноз погоди на середу, 13 травня, у містах України:

Ужгород – +14…+16

Львів – +14…+16

Івано-Франківськ – +14…+16

Тернопіль – +14…+16

Чернівці – +14…+16

Хмельницький – +14…+16

Луцьк – +14…+16

Рівне – +14…+16

Житомир – +14…+16

Вінниця – +15…+17

Одеса – +14…+16

Миколаїв – +15…+17

Херсон – +16…+18

Сімферополь – +16…+18

Кропивницький – +14…+16

Черкаси – +15…+17

Чернігів – +14…+16

Суми – +14…+16

Полтава – +14…+16

Дніпро – +15…+17

Запоріжжя – +15…+17

Донецьк – +14...+16

Луганськ – +14...+16

Харків – +14...+16

Київ – +14…+16



Прогноз погоди на середу, 13 травня, від Укргідрометцентру