Прогноз погоди на 13 травня: в Україні буде сонячно, але не спекотно
Погода в Україні у середу, 13 травня, буде сонячною на майже усій території країни. Винятком буде лише Закарпаття, де впродовж дня дощитиме. Втім здебільшого буде не по-травневому прохолодно, а вночі на Заході температура повітря й зовсім буде мінусовою.
Цікаво, що майже на усій території країни температура повітря буде на рівні +14...+16 градусів, лише у Центрі та на Півдні на 1-2 градуси тепліше. Таку погоду прогнозує Укргідрометцентр.
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А от у ночі погода відрізнятиметься значно більше. Поки на Заході температура повітря зовсім буде мінусовою -3...-1, у Центрі буде значно тепліше – +3...+5, а от на Сході та Півдні доходитиме до +9 градусів.
Хоча й не буде дощів, залишаться вже звичні у попередні дні відчутні вітри. У південно-західному напрямку вони розганятимуться до 7-12 метрів за секунду.
Втім цією погодою варто насолодитися, адже після середи слідують триденні дощі та зливи. Справжня травнева погода повинна прийти в Україну вже з неділі, 17 травня.
У Києві 13 травня буде таким, як і на решті території країни – сонячним з приємною температурою повітря на рівні +14+16 градусів та відчутним вітерцем.
Прогноз погоди на середу, 13 травня, у містах України:
Ужгород – +14…+16
Львів – +14…+16
Івано-Франківськ – +14…+16
Тернопіль – +14…+16
Чернівці – +14…+16
Хмельницький – +14…+16
Луцьк – +14…+16
Рівне – +14…+16
Житомир – +14…+16
Вінниця – +15…+17
Одеса – +14…+16
Миколаїв – +15…+17
Херсон – +16…+18
Сімферополь – +16…+18
Кропивницький – +14…+16
Черкаси – +15…+17
Чернігів – +14…+16
Суми – +14…+16
Полтава – +14…+16
Дніпро – +15…+17
Запоріжжя – +15…+17
Донецьк – +14...+16
Луганськ – +14...+16
Харків – +14...+16
Київ – +14…+16