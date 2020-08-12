Прогноз погоды на 13 августа: в Украину идет воздух с севера, но будет тепло и солнечно
Погода в Украине в четверг, 13 августа, будет теплой и солнечной с незначительной облачностью. Впрочем температура воздуха опустится на несколько градусов, так как с севера в Украину придет теплая воздушная масса.
Такая нежаркая погода продлится в Украине всю неделю, пишет синоптик Наталья Диденко. В то же время Укргидрометцентр прогнозирует комфортную температуру на среднем уровне +21...+26 градусов.
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Традиционно самым теплым регионом страны будет Юг. Там температура воздуха будет на уровне +25...+28 градусов. Вместе с тем Крым будет единственным регионом страны, где ночью возможен незначительный дождь. На остальной территории – постоянно сухо.
Также тепло будет и на Западе – +22...+25 градусов. На Закарпатье еще выше – +26...+28 градусов. В то же время сравнительно холодно будет на Востоке и Центре – +20...+24 градуса. В отдельных регионах температура может опуститься и до +19 градусов.
В Киеве также в течение дня будет солнечно только с незначительной облачностью. Температура воздуха остановится на комфортном уровне +20...+22 градуса. Такой комфортной погоде не помешает даже ветер.
Температура воздуха в городах Украины в четверг, 13 августа:
Ужгород – +26...+28
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +22...+24
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +21...+23
Луцк – +22...+24
Ровно – +21...+23
Житомир – +21...+23
Винница – +22...+24
Одесса – +26...+28
Николаев – +25...+27
Херсон – +26...+28
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +21...+23
Черкассы – +21...+23
Чернигов – +20...+22
Суммы – +19...+21
Полтава – +20...+22
Днепр – +21...+23
Запорожье – +24...+26
Донецк – +22...+24
Луганск – +21...+23
Харьков – +20...+22
Киев – +20...+22
Прогноз погоды на четверг, 13 августа, от Укргидрометцентра