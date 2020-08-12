Погода в Украине в четверг, 13 августа, будет теплой и солнечной с незначительной облачностью. Впрочем температура воздуха опустится на несколько градусов, так как с севера в Украину придет теплая воздушная масса.

Такая нежаркая погода продлится в Украине всю неделю, пишет синоптик Наталья Диденко. В то же время Укргидрометцентр прогнозирует комфортную температуру на среднем уровне +21...+26 градусов.

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Традиционно самым теплым регионом страны будет Юг. Там температура воздуха будет на уровне +25...+28 градусов. Вместе с тем Крым будет единственным регионом страны, где ночью возможен незначительный дождь. На остальной территории – постоянно сухо.

Также тепло будет и на Западе – +22...+25 градусов. На Закарпатье еще выше – +26...+28 градусов. В то же время сравнительно холодно будет на Востоке и Центре – +20...+24 градуса. В отдельных регионах температура может опуститься и до +19 градусов.

В Киеве также в течение дня будет солнечно только с незначительной облачностью. Температура воздуха остановится на комфортном уровне +20...+22 градуса. Такой комфортной погоде не помешает даже ветер.

Температура воздуха в городах Украины в четверг, 13 августа:

Ужгород – +26...+28

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +22...+24

Ровно – +21...+23

Житомир – +21...+23

Винница – +22...+24

Одесса – +26...+28

Николаев – +25...+27

Херсон – +26...+28

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +21...+23

Черкассы – +21...+23

Чернигов – +20...+22

Суммы – +19...+21

Полтава – +20...+22

Днепр – +21...+23

Запорожье – +24...+26

Донецк – +22...+24

Луганск – +21...+23

Харьков – +20...+22

Киев – +20...+22



Прогноз погоды на четверг, 13 августа, от Укргидрометцентра