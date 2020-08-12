Погода в Україні у четвер, 13 серпня, буде тепло й сонячно з незначною хмарністю. Втім температура повітря опуститься на декілька градусів, оскільки з півночі в Україну прийде тепла повітряна маса.

Така неспекотна погода триватиме в Україні весь тиждень, пише синоптикиня Наталка Діденко. Водночас Укргідрометцентр прогнозує комфортну температуру на середньому рівні +21...+26 градусів.

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Традиційно найтеплішим регіоном країни буде Південь. Там температура повітря буде на рівні +25...+28 градусів. Разом з тим Крим буде єдиним регіоном країни, де вночі можливий незначний дощ. На решті території – постійно сухо.

Також тепло буде й на Заході – +22...+25 градусів. На Закарпатті ще вище – +26...+28 градусів. Водночас порівняно холодно буде на Сході й Центрі – +20...+24 градуси. В окремих регіонах температура може опуститися й до +19 градусів.

У Києві також впродовж дня буде сонячно лише з незначною хмарністю. Температура повітря зупиниться на комфортному рівні +20...+22 градуси. Такій комфортній погоді не завадить навіть вітер.

Температура повітря у містах України у четвер, 13 серпня:

Ужгород – +26…+28

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +22…+24

Тернопіль – +22…+24

Чернівці – +22…+24

Хмельницький – +21…+23

Луцьк – +22…+24

Рівне – +21…+23

Житомир – +21…+23

Вінниця – +22…+24

Одеса – +26…+28

Миколаїв – +25…+27

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +21…+23

Черкаси – +21…+23

Чернігів – +20…+22

Суми – +19…+21

Полтава – +20…+22

Дніпро – +21…+23

Запоріжжя – +24…+26

Донецьк – +22…+24

Луганськ – +21…+23

Харків – +20…+22

Київ – +20…+22



Прогноз погоди на четвер, 13 серпня, від Укргідрометцентру