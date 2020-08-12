Прогноз погоди на 13 серпня: в Україну йде повітря з півночі, але буде тепло й сонячно
Погода в Україні у четвер, 13 серпня, буде тепло й сонячно з незначною хмарністю. Втім температура повітря опуститься на декілька градусів, оскільки з півночі в Україну прийде тепла повітряна маса.
Така неспекотна погода триватиме в Україні весь тиждень, пише синоптикиня Наталка Діденко. Водночас Укргідрометцентр прогнозує комфортну температуру на середньому рівні +21...+26 градусів.
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Традиційно найтеплішим регіоном країни буде Південь. Там температура повітря буде на рівні +25...+28 градусів. Разом з тим Крим буде єдиним регіоном країни, де вночі можливий незначний дощ. На решті території – постійно сухо.
Також тепло буде й на Заході – +22...+25 градусів. На Закарпатті ще вище – +26...+28 градусів. Водночас порівняно холодно буде на Сході й Центрі – +20...+24 градуси. В окремих регіонах температура може опуститися й до +19 градусів.
У Києві також впродовж дня буде сонячно лише з незначною хмарністю. Температура повітря зупиниться на комфортному рівні +20...+22 градуси. Такій комфортній погоді не завадить навіть вітер.
Температура повітря у містах України у четвер, 13 серпня:
Ужгород – +26…+28
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +22…+24
Тернопіль – +22…+24
Чернівці – +22…+24
Хмельницький – +21…+23
Луцьк – +22…+24
Рівне – +21…+23
Житомир – +21…+23
Вінниця – +22…+24
Одеса – +26…+28
Миколаїв – +25…+27
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +26…+28
Кропивницький – +21…+23
Черкаси – +21…+23
Чернігів – +20…+22
Суми – +19…+21
Полтава – +20…+22
Дніпро – +21…+23
Запоріжжя – +24…+26
Донецьк – +22…+24
Луганськ – +21…+23
Харків – +20…+22
Київ – +20…+22
Прогноз погоди на четвер, 13 серпня, від Укргідрометцентру