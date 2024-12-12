Ожидаются также порывы ветра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 13 декабря

В пятницу будет облачно с прояснениями.

Ночью в большинстве областей, днем на востоке и юго-востоке страны небольшой снег,
– говорят синоптики.

На дорогах местами ожидается гололедица.

Ветер в этот день будет северо-западный, скорость – 7 – 12 метров в секунду. Также прогнозируются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду всюду, кроме западных областей.

Предупреждение о сильных порывах ветра / Фото Укргидрометцентра

Температура ночью будет 3 – 8 градусов мороза. Днем термометры будут показывать преимущественно 1 – 6 градусов ниже нуля. В южной части и на Закарпатье будет около 0.

На высокогорье Карпат – ночью 5 – 10 градусов мороза, а днем 2 – 7.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев -4 – -2
  • Ужгород -1 – +1
  • Львов -3 – -1
  • Ивано-Франковск -3 – -1
  • Тернополь -3 – -1
  • Черновцы 0 – -2
  • Хмельницкий -4 – -2
  • Луцк 0 – -2
  • Ровно -3 – -1
  • Житомир -4 – -2
  • Винница -4 – -2
  • Одесса 0 – +2
  • Николаев -1 – +1
  • Херсон 0 – +2
  • Симферополь 0 – +2
  • Кропивницкий -4 – -2
  • Черкассы -4 – -2
  • Чернигов -4 – -2
  • Сумы -4 – -2
  • Полтава -4 – -2
  • Днепр -4 – -2
  • Запорожье -1 – +1
  • Донецк -5 – -3
  • Луганск -5 – -3
  • Харьков -4 – -2
Погода 13 декабря

Прогноз погоды на 13 декабря / Укргидрометцентр