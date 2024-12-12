Очікуються також пориви вітру. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 13 грудня

У п'ятницю буде хмарно з проясненнями.

Вночі в більшості областей, вдень на сході та південному сході країни невеликий сніг,

– кажуть синоптики.

На дорогах місцями очікується ожеледиця.

Вітер цього дня буде північно-західний, швидкість – 7 – 12 метрів за секунду. Також прогнозуються пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду усюди, окрім західних областей.

Попередження про сильні пориви вітру / Фото Укргідрометцентру

Температура вночі буде 3 – 8 градусів морозу. Вдень термометри показуватимуть переважно 1 – 6 градусів нижче нуля. У південній частині та на Закарпатті буде близько 0.

На високогір'ї Карпат – вночі 5 – 10 градусів морозу, а вдень 2 – 7.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ -4 – -2

Ужгород -1 – +1

Львів -3 – -1

Івано-Франківськ -3 – -1

Тернопіль -3 – -1

Чернівці 0 – -2

Хмельницький -4 – -2

Луцьк 0 – -2

Рівне -3 – -1

Житомир -4 – -2

Вінниця -4 – -2

Одеса 0 – +2

Миколаїв -1 – +1

Херсон 0 – +2

Сімферополь 0 – +2

Кропивницький -4 – -2

Черкаси -4 – -2

Чернігів -4 – -2

Суми -4 – -2

Полтава -4 – -2

Дніпро -4 – -2

Запоріжжя -1 – +1

Донецьк -5 – -3

Луганськ -5 – -3

Харків -4 – -2

Прогноз погоди на 13 грудня / Укргідрометцентр