Очікуються також пориви вітру. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 13 грудня

У п'ятницю буде хмарно з проясненнями.

Вночі в більшості областей, вдень на сході та південному сході країни невеликий сніг,
– кажуть синоптики.

На дорогах місцями очікується ожеледиця.

Вітер цього дня буде північно-західний, швидкість – 7 – 12 метрів за секунду. Також прогнозуються пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду усюди, окрім західних областей.

Попередження про сильний вітер 13 грудня

Попередження про сильні пориви вітру / Фото Укргідрометцентру

Температура вночі буде 3 – 8 градусів морозу. Вдень термометри показуватимуть переважно 1 – 6 градусів нижче нуля. У південній частині та на Закарпатті буде близько 0.

На високогір'ї Карпат – вночі 5 – 10 градусів морозу, а вдень 2 – 7.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ -4 – -2
  • Ужгород -1 – +1
  • Львів -3 – -1
  • Івано-Франківськ -3 – -1
  • Тернопіль -3 – -1
  • Чернівці 0 – -2
  • Хмельницький -4 – -2
  • Луцьк 0 – -2
  • Рівне -3 – -1
  • Житомир -4 – -2
  • Вінниця -4 – -2
  • Одеса 0 – +2
  • Миколаїв -1 – +1
  • Херсон 0 – +2
  • Сімферополь 0 – +2
  • Кропивницький -4 – -2
  • Черкаси -4 – -2
  • Чернігів -4 – -2
  • Суми -4 – -2
  • Полтава -4 – -2
  • Дніпро -4 – -2
  • Запоріжжя -1 – +1
  • Донецьк -5 – -3
  • Луганськ -5 – -3
  • Харків -4 – -2
Погода 13 грудня

Прогноз погоди на 13 грудня / Укргідрометцентр