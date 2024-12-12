Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птуха в коментарі NV.

До теми Коли буде різке похолодання: чи вдарить -15 градусів вже незабаром

Морози в Україні: коли буде похолодання

Напередодні синоптикиня розповідала, що до 12 грудня як вночі, так і вдень в Україні очікувалося -2 – +4 градуси. Втім, на Півдні навіть до +6 вночі й до +11 вдень, у Криму – до +14 градусів.

А потім маємо певне зниження, яке найбільше відчуємо в ніч на 14 грудня,

– наголосила Наталія Птуха.

У п'ятницю, 13 грудня, вночі та вдень температура повітря ще очікується в межах 0 – -6 градусів, на Півдні та Закарпатті -3 – +3 градуси. Уже 14 грудня морози посиляться. Субота стане найхолоднішим днем тижня в Україні.

Нічна температура буде −3 – −9 градусів, у Карпатах навіть −9 – −14 може бути. У денні години також мороз, але помірний — 0 – -6 градусів. Південна частина і західні області – дещо тепліше: вдень від -3 до +3 градусів,

– сказала представниця Укргідрометцентру.

На Київщині до 12 грудня включно близько 0 градусів, 13 грудня вночі та вдень -2 – -4 градуси. Далі, 14 грудня, вночі вже -6 – -8 градусів. Вдень також мороз, втім, не нижче ніж -5 градусів.