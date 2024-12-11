Коли похолодає і яку найнижчу температуру чекати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Морози в Україні

Синоптики прогнозували, що в середу, 11 грудня, на Півдні та Південному Сходу вночі +1 – +6 градусів, вдень +4 – +10. Також йтиме невеликий дощ.

На решті території невеликий, у центральних, Київській та Харківській областях помірний мокрий сніг і дощ. На Заході, Півночі та Вінниччині ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Упродовж доби від -2 до +3 градусів.

Протягом доби 12 грудня від +2 до -4 градусів. У п'ятницю, 13 грудня, 0 – -7 градусів, у Карпатах до -9. Також йтиме невеликий сніг, подекуди, крім Заходу й Півночі, з дощем.

У четвер на Сході й у центральній частині помірні опади. Також подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь. Вдень 13 грудня на Правобережжі без опадів.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, 14 грудня морози можуть відчутно посилитися. Так, на Заході та Півночі вночі вже навіть до -12 градусів.

До речі, "мінуси" очікуються в Україні навіть вдень. "Плюси" хіба що на Закарпатті, – 0 – +2 градуси.

Орієнтовний прогноз погоди на 14 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру

Прогноз на грудень