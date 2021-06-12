Теплее всего будет на Юге и Востоке. Там температура воздуха прогреется до +25... +26 градусов. К самой прохладной погоде, по данным синоптиков, стоит готовиться жителям Запада. Там прогнозируют до +18... +21 градусов.

Заметьте Ливни с грозами и градом: в Украине объявили штормовое предупреждение на выходные

Что говорит синоптик Диденко

По данным синоптика Натальи Диденко, Украину посетит холодный атмосферный фронт. Он принесет грозы и похолодание. Кроме того, возможен град.

Сейчас этот холодный атмосферный фронт пугает ливнями и грозами жителей Польши и Германии, завтра прискачет в Украину. Ближайшей ночью фронтальные ливни и грозы пройдут в западных областях и возможны даже сильные осадки,

– отметила синоптик.

Диденко отметила, что "13 июня атмосферный фронт будет пересекать Украину, увлекая за собой грозовые дожди и похолодание".

В частности, в воскресенье "температура воздуха снизится в западных, северных областях и в Винницкой области, днем ​​ожидается +17... +20 градусов".

"На Юге, Востоке и в большинстве центральных областей Украины останутся те же градуса, +20... +26. Красота! Ветер 13 июня в Украине будет с северо-запада, порывистый, временами сильный", – заявила Диденко.

Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 12 июня

Ужгород – +20... +22

Львов – +18... +20

Ивано-Франковск – +18... +20

Тернополь – +19... +21

Черновцы – +19... +21

Хмельницкий – +19... +21

Луцк – +19... +21

Ровно – +19... +21

Житомир – +20... +22

Винница – +19... +21

Одесса – +23... +25

Николаев – +24... +26

Херсон – +24... +26

Симферополь – +24... +26

Кропивницкий – +22... +24

Черкассы – +22... +24

Чернигов – +21... +23

Сумы – +22... +24

Полтава – +22... +24

Днепр – +23... +25

Запорожье – +24... +26

Донецк – +24... +26

Луганск – +24... +26

Харьков – +24... +26

Киев – +19... +21



Прогноз погоды на 12 июня / Карта Укргидрометцентра