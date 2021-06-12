Найтепліше буде на Півдні та Сході. Там температура повітря прогріється до +25...+26 градусів. До найпрохолоднішої погоди, за даними синоптиків, варто готуватися жителям Заходу. Там прогнозують до +18...+21 градусів.

Зауважте Зливи з грозами та градом: в Україні оголосили штормове попередження на вихідні

Що каже синоптикиня Діденко

За даними синоптикині Наталки Діденко, в Україну завітає холодний атмосферний фронт. Він принесе грози та похолодання. Окрім того, можливий град.

Зараз цей холодний атмосферний фронт лякає зливами та грозами мешканців Польщі та Німеччини, завтра прискаче в Україну. Найближчої ночі фронтальні зливи та грози пройдуть в західних областях і можливі навіть сильні опади,

– наголосила синоптикиня.

Діденко зауважила, що "13-го червня атмосферний фронт перетинатиме Україну, тягнучи за собою грозові дощі та похолодання".

Зокрема, у неділю "температура повітря знизиться в західних, північних областях та на Вінниччині, вдень очікується +17...+20 градусів".

"На Півдні, Сході та в більшості центральних областей України залишаться ті ж градуси, +20...+26. Краса!

Вітер 13-го червня в Україні буде з північного заходу, поривчастий, часом сильний", – заявила Діденко.

Прогноз погоди у містах України на суботу, 12 червня

Ужгород – +20...+22

Львів – +18...+20

Івано-Франківськ – +18...+20

Тернопіль – +19...+21

Чернівці – +19...+21

Хмельницький – +19...+21

Луцьк – +19...+21

Рівне – +19...+21

Житомир – +20...+22

Вінниця – +19...+21

Одеса – +23...+25

Миколаїв – +24...+26

Херсон – +24...+26

Сімферополь – +24...+26

Кропивницький – +22...+24

Черкаси – +22...+24

Чернігів – +21...+23

Суми – +22...+24

Полтава – +22...+24

Дніпро – +23...+25

Запоріжжя – +24...+26

Донецьк – +24...+26

Луганськ – +24...+26

Харків – +24...+26

Київ – +19...+21



Прогноз погоди на 12 червня / Карта Укргідрометцентру