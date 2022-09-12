Осадки покроют все области, кроме западных. Синоптик Наталья Диденко подтвердила, что постепенно западная и северная части будут освобождаться от тяжелой влажности.
Кстати Мчится воздух из Атлантики: синоптик предупредил о нестабильной погоде
Прогноз синоптиков
Относительно тёплую погоду обещают на Юге и Востоке. К примеру, в Одессе, Харькове и Запорожье – +17...+19. Хотя солнца ждать не стоит.
На Севере и Западе – холоднее всего. Синоптики предупредили о +13…+15.
В Киеве температура воздуха может быть еще ниже – +12…+14. Дожди в столице, по словам Диденко, возможны в ближайшую ночь, утром и в первой половине дня. После обеда будет сухо.
Возможен сильный ветер
Диденко отметила, что ветер будет северо-западным, умеренным. Однако в Одесской, Николаевской областях и на Буковине возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.
Кстати, синоптик добавила, что со среды, 14 сентября, в Украине станет теплее.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +14...+16
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +13...+15
Тернополь – +13...+15
Черновцы – +13...+15
Хмельницкий – +13...+15
Луцк – +13...+15
Ровно – +13...+15
Житомир – +13...+15
Винница – +16...+18
Одесса – +17...+19
Николаев – +17...+19
Херсон – +17...+19
Симферополь – +19...+21
Кропивницкий – +18...+20
Черкассы – +16...+18
Чернигов – +13...+15
Сумы – +13...+15
Полтава – +16...+18
Днепр – +16...+18
Запорожье – +17...+19
Донецк – +17...+19
Луганск – +17...+19
Харьков – +17...+19
Киев – +12...+14
Погода в Украине 13 сентября / Карта Укргидрометцентра