Осадки покроют все области, кроме западных. Синоптик Наталья Диденко подтвердила, что постепенно западная и северная части будут освобождаться от тяжелой влажности.

Кстати Мчится воздух из Атлантики: синоптик предупредил о нестабильной погоде

Прогноз синоптиков

Относительно тёплую погоду обещают на Юге и Востоке. К примеру, в Одессе, Харькове и Запорожье – +17...+19. Хотя солнца ждать не стоит.

На Севере и Западе – холоднее всего. Синоптики предупредили о +13…+15.

В Киеве температура воздуха может быть еще ниже – +12…+14. Дожди в столице, по словам Диденко, возможны в ближайшую ночь, утром и в первой половине дня. После обеда будет сухо.

Возможен сильный ветер

Диденко отметила, что ветер будет северо-западным, умеренным. Однако в Одесской, Николаевской областях и на Буковине возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Кстати, синоптик добавила, что со среды, 14 сентября, в Украине станет теплее.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +14...+16

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +13...+15

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +13...+15

Луцк – +13...+15

Ровно – +13...+15

Житомир – +13...+15

Винница – +16...+18

Одесса – +17...+19

Николаев – +17...+19

Херсон – +17...+19

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +18...+20

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +13...+15

Сумы – +13...+15

Полтава – +16...+18

Днепр – +16...+18

Запорожье – +17...+19

Донецк – +17...+19

Луганск – +17...+19

Харьков – +17...+19

Киев – +12...+14



Погода в Украине 13 сентября / Карта Укргидрометцентра