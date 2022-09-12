Опади накриють всі області, крім західних. Синоптикиня Наталка Діденко підтвердила, що поступово західна та північна частини звільнятимуться від вологої важкої хмарності.
До речі Мчить повітря з Атлантики: синоптик попередив про нестабільну погоду
Прогноз синоптиків
Відносно теплу погоду обіцяють на Півдні та Сході. Наприклад, в Одесі, Харкові та Запоріжжі – +17...+19. Хоча сонця чекати не варто.
На Півночі та Заході – найхолодніше. Синоптики попередили про +13...+15.
У Києві температура повітря може бути ще нижчою – +12..+14. Дощі у столиці, за словами Діденко, можливі найближчої ночі, вранці та в першій половині дня. Після обіду буде сухо.
Можливий сильний вітер
Діденко зазначила, що вітер буде північно-західний, помірний. Однак на Одещині, Миколаївщині та Буковині можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.
До речі, синоптикиня додала, що з середи, 14 вересня, в Україні потеплішає.
Прогноз погоди у містах України
Ужгород – +14...+16
Львів – +13...+15
Івано-Франківськ – +13...+15
Тернопіль – +13...+15
Чернівці – +13...+15
Хмельницький – +13...+15
Луцьк – +13...+15
Рівне – +13...+15
Житомир – +13...+15
Вінниця – +16...+18
Одеса – +17...+19
Миколаїв – +17...+19
Херсон – +17...+19
Сімферополь – +19...+21
Кропивницький – +18...+20
Черкаси – +16...+18
Чернігів – +13...+15
Суми – +13...+15
Полтава – +16...+18
Дніпро – +16...+18
Запоріжжя – +17...+19
Донецьк – +17...+19
Луганськ – +17...+19
Харків – +17...+19
Київ – +12...+14
Погода в Україні 13 вересня / Карта Укргідрометцентру