Опади накриють всі області, крім західних. Синоптикиня Наталка Діденко підтвердила, що поступово західна та північна частини звільнятимуться від вологої важкої хмарності.

До речі Мчить повітря з Атлантики: синоптик попередив про нестабільну погоду

Прогноз синоптиків

Відносно теплу погоду обіцяють на Півдні та Сході. Наприклад, в Одесі, Харкові та Запоріжжі – +17...+19. Хоча сонця чекати не варто.

На Півночі та Заході – найхолодніше. Синоптики попередили про +13...+15.

У Києві температура повітря може бути ще нижчою – +12..+14. Дощі у столиці, за словами Діденко, можливі найближчої ночі, вранці та в першій половині дня. Після обіду буде сухо.

Можливий сильний вітер

Діденко зазначила, що вітер буде північно-західний, помірний. Однак на Одещині, Миколаївщині та Буковині можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

До речі, синоптикиня додала, що з середи, 14 вересня, в Україні потеплішає.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +14...+16

Львів – +13...+15

Івано-Франківськ – +13...+15

Тернопіль – +13...+15

Чернівці – +13...+15

Хмельницький – +13...+15

Луцьк – +13...+15

Рівне – +13...+15

Житомир – +13...+15

Вінниця – +16...+18

Одеса – +17...+19

Миколаїв – +17...+19

Херсон – +17...+19

Сімферополь – +19...+21

Кропивницький – +18...+20

Черкаси – +16...+18

Чернігів – +13...+15

Суми – +13...+15

Полтава – +16...+18

Дніпро – +16...+18

Запоріжжя – +17...+19

Донецьк – +17...+19

Луганськ – +17...+19

Харків – +17...+19

Київ – +12...+14



Погода в Україні 13 вересня / Карта Укргідрометцентру