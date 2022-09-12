Синоптична обстановка характеризуватиметься динамічністю та мінливим характером погоди. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

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Якою буде погода цього тижня

За словами синоптика, час від часу дощова та вітряна погода змінюватиметься на малохмарну та спокійну. Температура повітря також зазнаватиме коливань, але в середньому виявиться близькою до кліматичної норми, на півдні навіть вище за норму на 2 – 4 градусів тепла.

У понеділок, 12 вересня, переважно похмура та дощова погода очікується на більшій частині території України. В Одеській, Миколаївській та центральних областях дощі будуть помірними. Вітер південно-східний, із переходом на західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме +7…+12 градусів, у південних та східних областях +12…+16 градусів. Вдень повітря прогріється до +15…+20 градусів, у Приазов'ї та Криму +21…+25 градусів, у західній частині +10…+15 градусів.

У вівторок, 13 вересня, утримається хмарна погода з дощами у центральних, східних та південних областях. У західній та північній частині України без істотних опадів. Вітер переважно північний, північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. На півдні та в Криму вдень окремі пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +8…+13 градусів, вдень +12…+17 градусів, на сході до +21 градуса.

У середу, 14 вересня, у Приазов'ї тут пройдуть невеликі, подекуди помірні опади. В решті областей України без істотних опадів. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме +6…+11 градусів, у південних та східних областях +9…+14 градусів, вдень +15…+20 градусів, в Одеській та Донецькій областях до +23 градусів.

У четвер, 15 вересня, активний циклон із Центральної Європи стане причиною дощів вночі у західних та північних областях, вдень у центральних, південних та східних регіонах. Місцями грози та шквали до 15 – 20 метрів за секунду. Вітер південний із переходом на західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вночі на Лівобережжі України +7…+12 градусів, на Правобережжі +11…+16 градусів. Вдень повітря прогріється до +15...+21 градуса, у південній частині та Криму +23...+28 градусів.

У п'ятницю, 16 вересня, над Україною переважатиме поле зниженого атмосферного тиску. Пройдуть дощі, подекуди помірні. Вночі та вранці у більшості областей тумани. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +9…+14 градусів, на півдні до +16 °градусів, вдень +15…+21 градуса, у південній частині та Криму +22…+27 градусів.

У вихідні, 17 – 18 вересня, погодні умови визначатимуться проходженням атмосферних фронтів на фоні поля зниженого тиску. Тому періодично очікується випадання опадів, подекуди помірних. Небо буде здебільшого хмарним. Вітер південний, південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря очікується в межах норми і становитиме у нічний час +9…+14 градусів, вдень +17…+22 градуси.

Що синоптики кажуть про погоду взимку

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда запевнив, що дуже холодної зими цього року в Україні не буде. Морозні періоди можливі, однак вони не триватимуть довго. Загалом за останні 25 років середня температура січня – лютого в Україні зросла на 2 – 2,5 градуса. Через це зменшилась кількість днів із мінусовою середньодобовою температурою.

За даними ресурсу Wisemeteo, зима не забариться. Перші морози в Україні вдарять вже на початку грудня. Зокрема, стовпчики термометрів опустяться нижче нуля на Волині. 1 грудня там прогнозують -2 градуси, а наступного дня – -7 градусів. Всередині місяця температура опуститься до -11 градусів. На решті території України морози прогнозують пізніше.