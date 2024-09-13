Опасные метеорологические явления прогнозировали в Хмельницкой, Львовской, Херсонской, Волынской и Ровенской областях. О чем именно идет речь, передает 24 Канал.

Смотрите также Когда и в каких областях пройдут сильные дожди

Предупреждение об опасных явлениях

Региональные центры гидрометеорологии предупреждали, что ночью и утром 13 сентября ожидается туман. В частности, по:

Хмельницкой области и Хмельницком,

Львовской области и Львову,

Волынской области и Луцке,

Ровенской области и Ровно,

Херсонской области и Херсону.

Синоптики предупреждали, что видимость 200 – 500 метров. Это I уровень опасности, желтый.

Советуем прочитать Когда осенью похолодает, будет ли бабье лето и возможна ли ранняя зима: интервью с метеорологом

Где прогнозировали опасные метеорологические явления / Инфографика региональных центров по гидрометеорологии

Заметим, в Укргидрометцентре прогнозировали, что 13 – 14 сентября на большей части территории Украины, 15 сентября на Правобережье пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В субботу на Западе и Винницкой области значительные осадки, ночью в Карпатах и на Закарпатье – сильные дожди.