В целом температура воздуха будет колебаться в пределах +25...+29 градусов. Значительно потеплеет на Западе – столбики термометров поднимутся выше, чем днями ранее. Преимущественно будет +26...+28.

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На Севере, Юге и в Центре прогнозируют такую же ситуацию. Синоптик Наталья Диденко объяснила, что антициклон Elfi, который блокирует приход влажной воздушной массы от лихих циклонов Kurt и Luciano, обусловит практически везде в Украине сухую солнечную погоду.

Поэтому Диденко призвала не прозевать таких хороших августовских дней.

Где будут грозы

Осадки будут лишь в некоторых северных и восточных областях. Дождливо будет и днем, и ночью. Кроме того, предупреждают о грозах в некоторых регионах:

Донецкая область,

Луганская,

Запорожская,

Крым.

Какая погода будет в Киеве

В столице суббота пройдет с комфортной, теплой температурой. Обещают +26...+28. Более того, погода в Киеве также будет солнечной и сухой.

Погода в городах Украины на 14 августа

Ужгород – +28...+30

Львов – +26...+28

Ивано-Франковск – +26...+28

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +26...+28

Ровно – +26...+28

Житомир – +25...+27

Винница – +25...+27

Одесса – +27...+29

Миколаїв – +26...+28

Херсон – +26...+28

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +24...+26

Сумы – +26...+28

Полтава – +25...+27

Днепр – +26...+28

Запорожье – +26...+28

Донецк – +24...+26

Луганск – +24...+26

Харьков – +26...+28

Киев – +26...+28



Погода в Украине 14 августа / Карта Укргидрометцентра

Текст публикации Натальи Диденко:

На Маковея в Украине будет замечательная погода.

Температура воздуха будет радовать комфортными градусами. Ожидается в течение дня +24 +29.

Антициклон по имени Elfi, который блокирует приход влажной воздушной массы от лихих циклонов Kurt и Luciano, обусловит практически везде в Украине сухую солнечную погоду. Разве что крайний восток и Приазовье немного заденет незначительными дождями теплый атмосферный фронт.

15-го августа температура воздуха начнет повышаться. Ожидается +26 +31 градус. Сухая воздушная масса будет доминировать во всех областях.

В Киеве на Маковея предвидится солнечная погода с температурой воздуха +27, +28 градусов. Сиди себе в убранной избе или квартире, ешь шулики, гуляй на роскошном воздухе.