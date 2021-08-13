Загалом температура повітря коливатиметься в межах +25...+29 градусів. Значно потеплішає на Заході – стовпчики термометрів піднімуться вище, ніж днями раніше. Переважно буде +26...+28.

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На Півночі, Півдні та у Центрі прогнозують таку ж ситуацію. Синоптикиня Наталка Діденко пояснила, що антициклон Elfi, який блокує прихід вологої повітряної маси від хвацьких циклонів Kurt та Luciano, зумовить практично повсюди в Україні суху сонячну погоду.

Тому Діденко закликала не проґавити таких хороших серпневих днів.

Де будуть грози

Опади будуть лише у деяких північних та східних областях. Дощитиме і вдень, і вночі. Крім того, попереджають про грози в деяких регіонах:

Донецька область,

Луганська,

Запорізька,

Крим.

Яка погода буде у Києві

У столиці субота пройде з комфортною, теплою температурою. Обіцяють +26...+28. Ба більше, погода у Києві також буде сонячною та сухою.

Погода в містах України на 14 серпня

Ужгород – +28...+30

Львів – +26...+28

Івано-Франківськ – +26...+28

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +26...+28

Рівне – +26...+28

Житомир – +25...+27

Вінниця – +25...+27

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +26...+28

Херсон – +26...+28

Сімферополь – +25...+27

Кропивницький – +25...+27

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +24...+26

Суми – +26...+28

Полтава – +25...+27

Дніпро – +26...+28

Запоріжжя – +26...+28

Донецьк – +24...+26

Луганськ – +24...+26

Харків – +26...+28

Київ – +26...+28



Погода в Україні 14 серпня / Карта Укргідрометцентру

Текст публікації Наталки Діденко:

На Маковія в Україні буде чудова погода.

Температура повітря радуватиме комфортними градусами. Очікується впродовж дня +24+29.

Антициклон на ім'я Elfi, який блокує прихід вологої повітряної маси від хвацьких циклонів Kurt та Luciano, зумовить практично повсюди в Україні суху сонячну погоду. Хіба що крайній схід та Приазов'я трохи зачепить незначними дощами теплий атмосферний фронт.

15-го серпня температура повітря почне підвищуватися. Очікується +26+31 градус. Суха повітряна маса домінуватиме в усіх областях.

У Києві на Маковія передбачається сонячна погода з температурою повітря +27, +28 градусів. Сиди собі в прибраній хаті чи квартирі, їж шулики, гуляй на розкішному повітрі.