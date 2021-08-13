Опади прогнозують лише на Сході та в Криму. Найспекотніше буде у західних і центральних областях.

Зверніть увагу В Україну повертається пекельна спека, обіцяють до +34 градусів

Прогноз погоди на суботу, 14 серпня

У західних, північних, південних і центральних областях буде тепло і безхмарно. Температура повітря коливатиметься у межах +27...+29 градусів. Натомість Схід у суботу накриють грози і зливи. Тут буде дещо свіжіше – +24...+26 градусів. Уночі прогнозують прохолодні +13...+15 градусів.

Опади прогнозують у таких областях:

Луганська;

Донецька;

Запорізька;

Херсонська;

у Криму.



Погода у суботу, 14 серпня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Прогноз погоди на неділю, 15 серпня

У неділю в Україні буде сонячно на усій території: опадів синоптики не прогнозують у жодному з регіонів. У західних областях температура повітря вдень досягатиме +29...+31 градусів.

Спекотно буде і в центральних, і східних областях – +27...+29 градусів. Подекуди на усій території України спеку перебиватимуть незначні хмари. Втім, очікувати на дощі і зливи не варто.



Погода у неділю, 15 серпня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Прогноз погоди від синоптикині Наталки Діденко

Текст публікації синоптикині Наталки Діденко:

На Маковія в Україні буде чудова погода. Температура повітря радуватиме комфортними градусами. Очікується впродовж дня +24+29.

Антициклон на ім'я Elfi, який блокує прихід вологої повітряної маси від хвацьких циклонів Kurt та Luciano, зумовить практично повсюди в Україні суху сонячну погоду. Карта 2. Хіба що крайній схід та Приазов'я трохи зачепить незначними дощами теплий атмосферний фронт. 15-го серпня температура повітря почне підвищуватися.

Очікується +26+31 градус. Карта 1. Суха повітряна маса домінуватиме в усіх областях. У Києві на Маковія передбачається сонячна погода з температурою повітря +27, +28 градусів. Сиди собі в прибраній хаті чи квартирі, їж шулики, гуляй на розкішному повітрі.

У неділю, 15-го серпня, в столиці почнуть ворушитися стовпчики термометрів, піднімуть голови вже до +30 градусів.

З початку наступного тижня спека в більшості областей України посилиться до +30+35 градусів. Тому вихідні будуть найкращим взірцем помірної погоди, практично ідеальної серпневої синоптичної ситуації.

Не проґавте таких хороших днів)