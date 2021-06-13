Максимально воздух прогреется до +27 градусов. Вто же время холоднее всего будет на Западе. Там столбики термометров покажут лишь +16...+18 градусов.
Важно Шквальный ветер и град: в Украине – штормовое предупреждение
Облачная погода продержится на Западной Украине весь день. Ночью будет падать сильный дождь, который к утру должен ослабеть. Столбики термометров покажут +17...+19 градусов. На Востоке Украины погода также будет пасмурной. Там осадки прогнозируют только днем. Температура воздуха составит +25...+27 градусов.
На Севере незначительное прояснение следует ждать лишь ближе к вечеру. Днем, возможно, пройдет мелкий дождь, но он закончится еще до прихода вечера. Воздух там прогреется до +23...+25 градусов. В южных областях непогода развернется на полную. Кроме дождя, синоптики прогнозируют град и шквальные порывы ветра до 24 метров в секунду. Температура воздуха составит +23...+25 градусов.
В Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Всю вторую половину дня будет падать мелкий дождь. Столбики термометров там покажут +23...+25 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 14 июня
Ужгород – +17...+19
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +17...+19
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +17...+19
Ровно – +17...+19
Житомир – +21...+23
Винница – +22...+24
Одесса – +20...+22
Николаев – +23...+25
Херсон – +23...+25
Симферополь – +22...+24
Кропивницкий – +22...+24
Черкассы – +22...+24
Чернигов – +23...+25
Сумы – +23...+25
Полтава – +22...+24
Днепр – +23...+25
Запорожье – +24...+26
Донецк – +24...+26
Луганск – +25...+27
Харьков – +25...+27
Киев – +23...+25