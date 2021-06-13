Наиболее мощные порывы ветра в западных и юго-западных областях. Их скорость может достигать 15-20 метров в секунду.

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В Карпатах возможны мощные ливни

Ночью 13 июня на западе – сильный дождь. В Карпатах – мощные ливни. Спасатели объявили II уровень опасности – оранжевый.

В течение дня в Украине ожидают грозы, в отдельных районах может даже выпасть град. Речь идет преимущественно о территории Центра, Востока и Юга Украины. На всей территории страны – И уровень опасности – желтый.



Неблагоприятные погодные условия в Украине / Скриншот с сайта Гидрометцентра

Днепропетровщиной за неделю пронесся уже третий смерч

Отметим, что только накануне непогода наделала бед в Украине. 12 июня сильный дождь выпал в Одессе, буквально превратив улицы города в реки. В некоторых районах даже зафиксировали град.

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А в Днепропетровщине уже не первый раз прошелся смерч. Он повредил по меньшей мере 10 зданий в селе Широкино.