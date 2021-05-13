Прогноз погоды на 14 мая: Украину накроют дожди и грозы
Погода в пятницу, 14 мая, будет теплой и дождевой. В некоторых регионах Украины прогнозируют грозы. Насладиться солнечной погодой смогут только жители Юга и Востока.
Источник:Укргидрометцентр
Прохладнее всего будет на Западе. Максимально температура воздуха там прогреется только до +18... +20 градусов. Теплую погоду обещают на Востоке. Там люди смогут насладиться летними +25... +27 градусов.
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В Киеве прогнозируют +19... +21 градусов. В течение дня украинская столица будет страдать от затяжных дождей.
- Самую низкую температуру прогнозируют на Закарпатье – +16... +18 градусов.
- Самую высокую – в Донецкой и Луганской областях – 25... +27 градусов.
Что говорит синоптик Диденко
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что "жара, почти придет в пятницу в восточные области Украины".
Дожди из-за циклонической и фронтальной деятельности пройдут в западных, северных областях Украины, дойдут до Винницкой, Одесской, затронут часть Черкасской области и Кропивницкого с районами,
– сказала Диденко.
Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 14 мая
Ужгород – +16... +18
Львов – +17... +19
Ивано-Франковск – +17... +19
Тернополь – +17... +19
Черновцы – +18... +20
Хмельницкий – +18... +20
Луцк – +18... +20
Ровно – +18... +20
Житомир – +19... +21
Винница – +18... +20
Одесса – +19... +21
Николаев – +20... +22
Херсон – +22... +24
Симферополь – +21... +23
Кропивницкий – +19... +21
Черкассы – +19... +21
Чернигов – +19... +21
Суммы – +20... +22
Полтава – +19... +21
Днепр – +23... +25
Запорожье – +24... +26
Донецк – 25... +27
Луганск – 25... +27
Харьков – +24... +26
Киев – +19... +21
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