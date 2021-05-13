Погода в пятницу, 14 мая, будет теплой и дождевой. В некоторых регионах Украины прогнозируют грозы. Насладиться солнечной погодой смогут только жители Юга и Востока.

Прохладнее всего будет на Западе. Максимально температура воздуха там прогреется только до +18... +20 градусов. Теплую погоду обещают на Востоке. Там люди смогут насладиться летними +25... +27 градусов.

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В Киеве прогнозируют +19... +21 градусов. В течение дня украинская столица будет страдать от затяжных дождей.

Самую низкую температуру прогнозируют на Закарпатье – +16... +18 градусов.

Самую высокую – в Донецкой и Луганской областях – 25... +27 градусов.

Что говорит синоптик Диденко

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что "жара, почти придет в пятницу в восточные области Украины".

Дожди из-за циклонической и фронтальной деятельности пройдут в западных, северных областях Украины, дойдут до Винницкой, Одесской, затронут часть Черкасской области и Кропивницкого с районами,

– сказала Диденко.

Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 14 мая

Ужгород – +16... +18

Львов – +17... +19

Ивано-Франковск – +17... +19

Тернополь – +17... +19

Черновцы – +18... +20

Хмельницкий – +18... +20

Луцк – +18... +20

Ровно – +18... +20

Житомир – +19... +21

Винница – +18... +20

Одесса – +19... +21

Николаев – +20... +22

Херсон – +22... +24

Симферополь – +21... +23

Кропивницкий – +19... +21

Черкассы – +19... +21

Чернигов – +19... +21

Суммы – +20... +22

Полтава – +19... +21

Днепр – +23... +25

Запорожье – +24... +26

Донецк – 25... +27

Луганск – 25... +27

Харьков – +24... +26

Киев – +19... +21



Прогноз погоды на 14 мая / Фото Укргидрометцентра