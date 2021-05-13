Погода у п'ятницю, 14 травня, буде теплою та дощовою. У деяких регіонах України прогнозують грози. Насолодитися сонячною погодою зможуть лише жителі Півдня та Сходу.

Найпрохолодніше буде на Заході. Максимально температура повітря там прогріється лише до +18...+20 градусів. Найтеплішу погоду обіцяють на Сході. Там люди зможуть насолодитися літніми +25...+27 градусів.

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У Києві прогнозують +19...+21 градусів. Упродовж дня українська столиця страждатиме від затяжних дощів.

Найнижчу температуру прогнозують на Закарпатті – +16...+18 градусів.

Найвищу – у Донецькій та Луганській областях – +25...+27 градусів.

Що каже синоптикиня Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що "спека, майже, прийде в п'ятницю у східні області України".

Дощі через циклонічну та фронтальну діяльність пройдуть у західних, північних областях України, дійдуть до Вінниччини, Одещини, зачеплять частину Черкащини та Кропивницького з районами,

– зауважила Діденко.

Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 14 травня

Ужгород – +16...+18

Львів – +17...+19

Івано-Франківськ – +17...+19

Тернопіль – +17...+19

Чернівці – +18...+20

Хмельницький – +18...+20

Луцьк – +18...+20

Рівне – +18...+20

Житомир – +19...+21

Вінниця – +18...+20

Одеса – +19...+21

Миколаїв – +20...+22

Херсон – +22...+24

Сімферополь – +21...+23

Кропивницький – +19...+21

Черкаси – +19...+21

Чернігів – +19...+21

Суми – +20...+22

Полтава – +19...+21

Дніпро – +23...+25

Запоріжжя – +24...+26

Донецьк – +25...+27

Луганськ – +25...+27

Харків – +24...+26

Київ – +19...+21



Прогноз погоди на 14 травня / Фото Укргідрометцентру