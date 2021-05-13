Прогноз погоди на 14 травня: Україну накриють дощі і грози
Погода у п'ятницю, 14 травня, буде теплою та дощовою. У деяких регіонах України прогнозують грози. Насолодитися сонячною погодою зможуть лише жителі Півдня та Сходу.
Джерело:Укргідрметцентр
Найпрохолодніше буде на Заході. Максимально температура повітря там прогріється лише до +18...+20 градусів. Найтеплішу погоду обіцяють на Сході. Там люди зможуть насолодитися літніми +25...+27 градусів.
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У Києві прогнозують +19...+21 градусів. Упродовж дня українська столиця страждатиме від затяжних дощів.
- Найнижчу температуру прогнозують на Закарпатті – +16...+18 градусів.
- Найвищу – у Донецькій та Луганській областях – +25...+27 градусів.
Що каже синоптикиня Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що "спека, майже, прийде в п'ятницю у східні області України".
Дощі через циклонічну та фронтальну діяльність пройдуть у західних, північних областях України, дійдуть до Вінниччини, Одещини, зачеплять частину Черкащини та Кропивницького з районами,
– зауважила Діденко.
Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 14 травня
Ужгород – +16...+18
Львів – +17...+19
Івано-Франківськ – +17...+19
Тернопіль – +17...+19
Чернівці – +18...+20
Хмельницький – +18...+20
Луцьк – +18...+20
Рівне – +18...+20
Житомир – +19...+21
Вінниця – +18...+20
Одеса – +19...+21
Миколаїв – +20...+22
Херсон – +22...+24
Сімферополь – +21...+23
Кропивницький – +19...+21
Черкаси – +19...+21
Чернігів – +19...+21
Суми – +20...+22
Полтава – +19...+21
Дніпро – +23...+25
Запоріжжя – +24...+26
Донецьк – +25...+27
Луганськ – +25...+27
Харків – +24...+26
Київ – +19...+21
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