Температура будет колебаться от +2 ночью до +17 днем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 14 мая

В среду ожидается переменная облачность.

14 мая территория Украины будет находиться в поле слабо пониженного давления, которое будет испытывать небольшие колебания. В воздушных пространствах над нами все еще будет хозяйничать прохладный влажный воздух с северных направлений, который днем при прогреве будет обусловливать увеличение облачности и небольшие дожди,

– объяснили синоптики.

Поэтому по всей территории Украины днем пройдут небольшие дожди, а ночью – только местами.

Ветер будет преимущественно западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Ночью термометры будут показывать 2 – 7 выше нуля.

Днем будет 12 – 17 градусов тепла, а на высокогорье Карпат – 5 – 10.

Прогноз погоды на 14 мая / Карта Укргидрометцентра

Какой будет температура по областям