Температура будет колебаться от +2 ночью до +17 днем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 14 мая

В среду ожидается переменная облачность.

14 мая территория Украины будет находиться в поле слабо пониженного давления, которое будет испытывать небольшие колебания. В воздушных пространствах над нами все еще будет хозяйничать прохладный влажный воздух с северных направлений, который днем при прогреве будет обусловливать увеличение облачности и небольшие дожди,
– объяснили синоптики.

Поэтому по всей территории Украины днем пройдут небольшие дожди, а ночью – только местами.

Ветер будет преимущественно западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Ночью термометры будут показывать 2 – 7 выше нуля.

Днем будет 12 – 17 градусов тепла, а на высокогорье Карпат – 5 – 10.

Погода 14 мая

Прогноз погоды на 14 мая / Карта Укргидрометцентра

Какой будет температура по областям

  • Киев +14...+16;
  • Ужгород +14...+16;
  • Львов +13...+15;
  • Ивано-Франковск +14...+16;
  • Тернополь +14...+16;
  • Черновцы +15...+17;
  • Хмельницкий +14...+16;
  • Луцк +13...+15;
  • Ровно +14...+16;
  • Житомир +14...+16;
  • Винница +14...+16;
  • Одесса +16...+18;
  • Николаев +15...+17;
  • Херсон +15...+17;
  • Симферополь +14...+16;
  • Кропивницкий +14...+16;
  • Черкассы +14...+16;
  • Чернигов +14...+16;
  • Сумы +13...+15;
  • Полтава +14...+16;
  • Днепр +15...+17;
  • Запорожье +15...+17;
  • Донецк +14...+16;
  • Луганск +15...+17;
  • Харьков +13...+15...+15.