Температура будет колебаться от +2 ночью до +17 днем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 14 мая
В среду ожидается переменная облачность.
14 мая территория Украины будет находиться в поле слабо пониженного давления, которое будет испытывать небольшие колебания. В воздушных пространствах над нами все еще будет хозяйничать прохладный влажный воздух с северных направлений, который днем при прогреве будет обусловливать увеличение облачности и небольшие дожди,
– объяснили синоптики.
Поэтому по всей территории Украины днем пройдут небольшие дожди, а ночью – только местами.
Ветер будет преимущественно западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Ночью термометры будут показывать 2 – 7 выше нуля.
Днем будет 12 – 17 градусов тепла, а на высокогорье Карпат – 5 – 10.
Прогноз погоды на 14 мая / Карта Укргидрометцентра
Какой будет температура по областям
- Киев +14...+16;
- Ужгород +14...+16;
- Львов +13...+15;
- Ивано-Франковск +14...+16;
- Тернополь +14...+16;
- Черновцы +15...+17;
- Хмельницкий +14...+16;
- Луцк +13...+15;
- Ровно +14...+16;
- Житомир +14...+16;
- Винница +14...+16;
- Одесса +16...+18;
- Николаев +15...+17;
- Херсон +15...+17;
- Симферополь +14...+16;
- Кропивницкий +14...+16;
- Черкассы +14...+16;
- Чернигов +14...+16;
- Сумы +13...+15;
- Полтава +14...+16;
- Днепр +15...+17;
- Запорожье +15...+17;
- Донецк +14...+16;
- Луганск +15...+17;
- Харьков +13...+15...+15.