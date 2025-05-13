Температура коливатиметься від +2 вночі до +17 вдень. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 14 травня

У середу очікується мінлива хмарність.

14 травня територія України перебуватиме в полі слабко зниженого тиску, який зазнаватиме невеликих коливань. В повітряних просторах над нами все ще господарюватиме прохолодне вологе повітря з північних напрямків, яке вдень при прогріванні зумовлюватиме збільшення хмарності та невеликі дощі,

– пояснили синоптики.

Тож по всій території України вдень пройдуть невеликі дощі, а вночі – лише місцями.

Вітер буде переважно західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі термометри показуватимуть 2 – 7 вище нуля.

Вдень буде 12 – 17 градусів тепла, а на високогір'ї Карпат – 5 – 10.

Прогноз погоди на 14 травня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде температура по областях