Температура коливатиметься від +2 вночі до +17 вдень. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 14 травня

У середу очікується мінлива хмарність.

14 травня територія України перебуватиме в полі слабко зниженого тиску, який зазнаватиме невеликих коливань. В повітряних просторах над нами все ще господарюватиме прохолодне вологе повітря з північних напрямків, яке вдень при прогріванні зумовлюватиме збільшення хмарності та невеликі дощі,
– пояснили синоптики.

Тож по всій території України вдень пройдуть невеликі дощі, а вночі – лише місцями.

Вітер буде переважно західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі термометри показуватимуть 2 – 7 вище нуля.

Вдень буде 12 – 17 градусів тепла, а на високогір'ї Карпат – 5 – 10.

Погода 14 травня

Прогноз погоди на 14 травня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде температура по областях

  • Київ +14...+16;
  • Ужгород +14...+16;
  • Львів +13...+15;
  • Івано-Франківськ +14...+16;
  • Тернопіль +14...+16;
  • Чернівці +15...+17;
  • Хмельницький +14...+16;
  • Луцьк +13...+15;
  • Рівне +14...+16;
  • Житомир +14...+16;
  • Вінниця +14...+16;
  • Одеса +16...+18;
  • Миколаїв +15...+17;
  • Херсон +15...+17;
  • Сімферополь +14...+16;
  • Кропивницький +14...+16;
  • Черкаси +14...+16;
  • Чернігів +14...+16;
  • Суми +13...+15;
  • Полтава +14...+16;
  • Дніпро +15...+17;
  • Запоріжжя +15...+17;
  • Донецьк +14...+16;
  • Луганськ +15...+17;
  • Харків +13...+15.