Холоднее всего будет на Западе. Там столбики термометров поднимутся до +20...+25 градусов. Кроме того, синоптики прогнозируют дожди на территории Львовской области, а также – на Прикарпатье и Буковине.
Обратите внимание На Львовщину ожидаются грозовые дожди: прогноз погоды на 13 – 17 сентября
На всей остальной территории Украины будет сухо и солнечно.
На Юге и Востоке украинцы смогут насладиться поистине летней жарой. В частности, на Луганщине температура воздуха прогреется до +28 градусов. Рекордсменом по жаркости станет Херсонщина. Там обещают + 29 градусов.
В Киеве будет относительно прохладно. Там прогнозируют только +21...+23 градусов.
Прогноз синоптика Диденко
По словам синоптика Натальи Диденко Украину 14 сентября будут пересекать атмосферные фронты.
Может увеличиться облачность и немного увлажниться воздух также на Севере, в центральных областях, может затронуть Харьковщину. Но и солнца будет хватать,
– заявила синоптик.
В то же время на остальной территории Украины побудет летняя погода, + 20... + 25 градусов.
Погода в городах Украины 14 сентября
Ужгород – + 23...+25
Львов – + 21...+23
Ивано-Франковск – +21...+23
Тернополь – + 21...+23
Черновцы – + 21...+23
Хмельницкий – + 21...+23
Луцк – + 20...+22
Ровно – + 20...+22
Житомир – + 21...+23
Винница – + 20...+22
Одесса – + 25...+27
Николаев – + 25...+27
Херсон – + 27...+29
Симферополь – + 25...+27
Кропивницкий – +22...+24
Черкассы – + 22...+24
Чернигов – + 20...+22
Сумы – + 20...+22
Полтава – + 21...+23
Днепр – + 24...+26
Запорожье – + 25...+27
Донецк – + 25...+27
Луганск – + 26...+28
Харьков – + 25...+27
Киев – + 21...+23
Погода 12 сентября / Карта Укргидрометцентра