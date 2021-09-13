Найпрохолодніше буде на Заході. Там стовпчики термометрів піднімуться до +20...+25 градусів. Окрім того, синоптики прогнозують дощі на території Львівської області, а також – на Прикарпатті та Буковині.
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На всій іншій території України буде сухо та сонячно.
На Півдні та Сході українці зможуть насолодитися справді літньою спекою. Зокрема, на Луганщині температура повітря прогріється до +28 градусів. Рекордсменом за спекотністю стане Херсонщина. Там обіцяють +29 градусів.
У Києві буде відносно прохолодно. Там прогнозують лише +21...+23 градусів.
Прогноз синоптикині Діденко
За словами синоптикині Наталки Діденко Україну 14 вересня перетинатимуть атмосферні фронти.
Може збільшитися хмарність та трохи зволожитися повітря також на Півночі, у центральних областях, може торкнути Харківщину. Але й сонця вистачатиме,
– заявила синоптикиня.
Водночас на решті території України побуде літня погода, +20+25 градусів.
Погода у містах України 14 вересня
Ужгород – +23...+25
Львів – +21...+23
Івано-Франківськ – +21...+23
Тернопіль – +21...+23
Чернівці – +21...+23
Хмельницький – +21...+23
Луцьк – +20...+22
Рівне – +20...+22
Житомир – +21...+23
Вінниця – +20...+22
Одеса – +25...+27
Миколаїв – +25...+27
Херсон – +27...+29
Сімферополь – +25...+27
Кропивницький – +22...+24
Черкаси – +22...+24
Чернігів – +20...+22
Суми – +20...+22
Полтава – +21..+23
Дніпро – +24...+26
Запоріжжя – +25...+27
Донецьк – +25...+27
Луганськ – +26...+28
Харків – +25...+27
Київ – +21...+23
Погода 12 вересня / Карта Укргідрометцентру