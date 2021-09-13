Найпрохолодніше буде на Заході. Там стовпчики термометрів піднімуться до +20...+25 градусів. Окрім того, синоптики прогнозують дощі на території Львівської області, а також – на Прикарпатті та Буковині.

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На всій іншій території України буде сухо та сонячно.

На Півдні та Сході українці зможуть насолодитися справді літньою спекою. Зокрема, на Луганщині температура повітря прогріється до +28 градусів. Рекордсменом за спекотністю стане Херсонщина. Там обіцяють +29 градусів.

У Києві буде відносно прохолодно. Там прогнозують лише +21...+23 градусів.

Прогноз синоптикині Діденко

За словами синоптикині Наталки Діденко Україну 14 вересня перетинатимуть атмосферні фронти.

Може збільшитися хмарність та трохи зволожитися повітря також на Півночі, у центральних областях, може торкнути Харківщину. Але й сонця вистачатиме,

– заявила синоптикиня.

Водночас на решті території України побуде літня погода, +20+25 градусів.

Погода у містах України 14 вересня

Ужгород – +23...+25

Львів – +21...+23

Івано-Франківськ – +21...+23

Тернопіль – +21...+23

Чернівці – +21...+23

Хмельницький – +21...+23

Луцьк – +20...+22

Рівне – +20...+22

Житомир – +21...+23

Вінниця – +20...+22

Одеса – +25...+27

Миколаїв – +25...+27

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +25...+27

Кропивницький – +22...+24

Черкаси – +22...+24

Чернігів – +20...+22

Суми – +20...+22

Полтава – +21..+23

Дніпро – +24...+26

Запоріжжя – +25...+27

Донецьк – +25...+27

Луганськ – +26...+28

Харків – +25...+27

Київ – +21...+23

Погода 12 вересня / Карта Укргідрометцентру