Прогноз погоды на 15 мая: Украину накроют дожди, лишь на Севере без осадков
Погода в Украине в пятницу, 15 мая, будет дождливой. Осадков не предвидится лишь в северных регионах нашей страны. Однако будет довольно тепло – от +13 градусов на Западе до +23 на Юге.
В Украину 15 мая придет антициклон Quirinius, пишет синоптик Наталья Диденко в фейсбук. Именно он должен вытеснить дожди, которые накрыли Украину. Но 15 мая осадки следует ожидать.
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"15-го мая будет преобладать сухая погода в северных областях, на значительной территории Востока Украины, на крайнем Юге, то есть, в Крыму, в южных районах Одесской области, во многих центральных областях. Однако тотальной власти антициклона завтра не достичь", – отметила Наталья Диденко.
При этом Укргидрометцентр показывает 15 мая дожди как в центральной Украине, так и в восточных и южных областях (за исключением Крыма)
"15-го мая в Украине в течение дня предусматривается + 13...+ 17 градусов, в околокарпатских областях + 9...+13 градусов, на Юге +15...+22 градуса, в Крыму до +25 градусов", – написала синоптик.
Что касается Киева, то там будет без осадков. Ночью ожидается +3...+6 градусов, днем потеплеет до +15 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 15 мая, в городах Украины:
Ужгород – +18...+20
Львов – +12...+14
Ивано-Франковск – +12...+14
Тернополь – +12...+14
Черновцы – +13...+15
Хмельницкий – +13...+15
Луцк – +13...+15
Ровно – +13...+15
Житомир – +14...+16
Винница – +13...+15
Одесса – +21...+23
Николаев – +21...+23
Херсон – +21...+23
Симферополь – +23...+25
Кропивницкий – +14...+16
Черкассы – +15...+17
Чернигов – +15...+17
Сумы – +15... +17
Полтава – +15...+17
Днепр – +16...+18
Запорожье +19...+21
Донецк – +18...+20
Луганск – +18..+20
Харьков – +16...+18
Киев – +14...+16
Прогноз погоды на 15 мая в Украине / Укргидрометцентр