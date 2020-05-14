Прогноз погоды на 15 мая: Украину накроют дожди, лишь на Севере без осадков

Погода в Украине в пятницу, 15 мая, будет дождливой. Осадков не предвидится лишь в северных регионах нашей страны. Однако будет довольно тепло – от +13 градусов на Западе до +23 на Юге.

В Украину 15 мая придет антициклон Quirinius, пишет синоптик Наталья Диденко в фейсбук. Именно он должен вытеснить дожди, которые накрыли Украину. Но 15 мая осадки следует ожидать.

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"15-го мая будет преобладать сухая погода в северных областях, на значительной территории Востока Украины, на крайнем Юге, то есть, в Крыму, в южных районах Одесской области, во многих центральных областях. Однако тотальной власти антициклона завтра не достичь", – отметила Наталья Диденко.

При этом Укргидрометцентр показывает 15 мая дожди как в центральной Украине, так и в восточных и южных областях (за исключением Крыма)

"15-го мая в Украине в течение дня предусматривается + 13...+ 17 градусов, в околокарпатских областях + 9...+13 градусов, на Юге +15...+22 градуса, в Крыму до +25 градусов", – написала синоптик.

Что касается Киева, то там будет без осадков. Ночью ожидается +3...+6 градусов, днем потеплеет до +15 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 15 мая, в городах Украины:

Ужгород – +18...+20

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +13...+15

Луцк – +13...+15

Ровно – +13...+15

Житомир – +14...+16

Винница – +13...+15

Одесса – +21...+23

Николаев – +21...+23

Херсон – +21...+23

Симферополь – +23...+25

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +15...+17

Сумы – +15... +17

Полтава – +15...+17

Днепр – +16...+18

Запорожье +19...+21

Донецк – +18...+20

Луганск – +18..+20

Харьков – +16...+18

Киев – +14...+16



Прогноз погоды на 15 мая в Украине / Укргидрометцентр