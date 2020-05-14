Прогноз погоди на 15 травня: Україну накриють дощі, лише на півночі без опадів

Погода в Україні у п'ятницю, 15 травня, буде дощовою. Опадів не передбачається лише в північних регіонах нашої країни. Однак буде доволі тепло - від +13 градусів на заході до +23 на півдні.

В Україну 15 травня прийде антициклон Quirinius, пише синоптикиня Наталка Діденко у фейсбук. Саме він повинен витіснити дощі, які накрили Україну. Та 15 травня опади слід очікувати.

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"15-го травня переважатиме суха погода у північних областях, на значній території сходу України, на крайньому півдні, тобто, в Криму, у південних районах Одещини, у багатьох центральних областях. Проте тотальної влади антициклону завтра не досягти", – відзначила Наталка Діденко.

При цьому Укргідрометцентр показує 15 травня дощі як в центральній Україні, так і в східних та південних областях (за винятком Криму)

"15-го травня в Україні впродовж дня передбачається +13...+17 градусів, у навколокарпатських областях +9...+13 градусів, на півдні +15...+22 градуси, в Криму до +25 градусів", – написала синоптикиня.

Щодо Києва, то там буде без опадів. Вночі очікується +3...+6 градусів, вдень потепліє до +15 градусів.

Прогноз погоди на п'ятницю, 15 травня, у містах України:

Ужгород – +18…+20

Львів – +12…+14

Івано-Франківськ – +12…+14

Тернопіль – +12…+14

Чернівці – +13…+15

Хмельницький – +13…+15

Луцьк – +13…+15

Рівне – +13…+15

Житомир – +14…+16

Вінниця – +13…+15

Одеса – +21…+23

Миколаїв – +21…+23

Херсон – +21…+23

Сімферополь – +23…+25

Кропивницький – +14…+16

Черкаси – +15…+17

Чернігів – +15…+17

Суми – +15…+17

Полтава – +15…+17

Дніпро – +16…+18

Запоріжжя – +19…+21

Донецьк – +18...+20

Луганськ – +18..+20

Харків – +16...+18

Київ – +14…+16



Прогноз погоди на 15 травня в Україні / Укргідрометцентр