Прогноз погоди на 15 травня: Україну накриють дощі, лише на півночі без опадів
Погода в Україні у п'ятницю, 15 травня, буде дощовою. Опадів не передбачається лише в північних регіонах нашої країни. Однак буде доволі тепло - від +13 градусів на заході до +23 на півдні.
В Україну 15 травня прийде антициклон Quirinius, пише синоптикиня Наталка Діденко у фейсбук. Саме він повинен витіснити дощі, які накрили Україну. Та 15 травня опади слід очікувати.
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"15-го травня переважатиме суха погода у північних областях, на значній території сходу України, на крайньому півдні, тобто, в Криму, у південних районах Одещини, у багатьох центральних областях. Проте тотальної влади антициклону завтра не досягти", – відзначила Наталка Діденко.
При цьому Укргідрометцентр показує 15 травня дощі як в центральній Україні, так і в східних та південних областях (за винятком Криму)
"15-го травня в Україні впродовж дня передбачається +13...+17 градусів, у навколокарпатських областях +9...+13 градусів, на півдні +15...+22 градуси, в Криму до +25 градусів", – написала синоптикиня.
Щодо Києва, то там буде без опадів. Вночі очікується +3...+6 градусів, вдень потепліє до +15 градусів.
Прогноз погоди на п'ятницю, 15 травня, у містах України:
Ужгород – +18…+20
Львів – +12…+14
Івано-Франківськ – +12…+14
Тернопіль – +12…+14
Чернівці – +13…+15
Хмельницький – +13…+15
Луцьк – +13…+15
Рівне – +13…+15
Житомир – +14…+16
Вінниця – +13…+15
Одеса – +21…+23
Миколаїв – +21…+23
Херсон – +21…+23
Сімферополь – +23…+25
Кропивницький – +14…+16
Черкаси – +15…+17
Чернігів – +15…+17
Суми – +15…+17
Полтава – +15…+17
Дніпро – +16…+18
Запоріжжя – +19…+21
Донецьк – +18...+20
Луганськ – +18..+20
Харків – +16...+18
Київ – +14…+16
Прогноз погоди на 15 травня в Україні / Укргідрометцентр