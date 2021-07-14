В большинстве регионов будет солнечно и сухо. Самую жаркую погоду прогнозируют на востоке.
Кстати Температура прогреется под +40: в Украину идет адская жара
Жара еще не отступает
Самая высокая температура будет на Харьковщине, Луганщине и Донетчине – до +35. В большинстве других областей – +32...+34. Лишь на Закарпатье столбики термометров могут опуститься до +29.
Синоптик Наталья Диденко отмечает, что Украина сейчас – одна из самых жарких стран в Европе. Ветер будет слабый – 3-8 метров в секунду.
В Киеве тоже обещают жару – +31...+33. День в столице выдастся сухим и солнечным.
Будут и грозы
Диденко рассказала, что серьезных дождей в четверг в Украине не будет из-за антициклона. Однако в некоторых областях есть вероятность локальных ливней:
- Волынская,
- Львовская,
- Ивано-Франковская,
- Закарпатская.
Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 15 июля
Ужгород – +29...+31
Львов – +32...+34
Ивано-Франковск – +32...+34
Тернополь – +32...+34
Черновцы – +32...+34
Хмельницкий – +32...+34
Луцк – +32...+34
Ровно – +32...+34
Житомир – +32...+34
Винница – +32...+34
Одесса – +32...+34
Николаев – +32...+34
Херсон – +32...+34
Симферополь – +31...+33
Кропивницкий – +32...+34
Черкассы – +32...+34
Чернигов – +31...+33
Сумы – +31...+33
Полтава – +32...+34
Днепр – +32...+34
Запорожье – +31...+33
Донецк – +33...+35
Луганск – +33...+35
Харьков – +33...+35
Киев – +31...+33
Погода в Украине 15 июля / Фото Укргидрометцентра