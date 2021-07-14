У більшості регіонів буде сонячно та сухо. Найспекотнішу погоду прогнозують на Сході.

До речі Температура прогріється під +40: в Україну йде пекельна спека

Спека ще не відступає

Найвища температура буде на Харківщині, Луганщині та Донеччині – до +35. У більшості інших областей – +32...+34. Лише на Закарпатті стовпчики термометрів можуть опуститись до +29.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що Україна зараз – одна з найгарячіших у Європі. Вітер буде слабкий – 3 – 8 метрів за секунду.

У Києві теж обіцяють спеку – +31...+33. День у столиці видасться сухим та сонячним.

Будуть і грози

Діденко розповіла, що серйозних дощів у четвер в Україні не буде через антициклон. Однак в деяких областях є ймовірність локальних злив:

Волинська,

Львівська,

Івано-Франківська,

Закарпатська.

Зверніть увагу! За прогнозом синоптикині, спека почне поступово слабшати з 20 липня. Спочатку градуси опустяться на Заході, а далі – в інших областях. "Найстійкішими" виявляться Схід та Південь, оскільки там спека триватиме довго.

Прогноз погоди у містах України на четвер, 15 липня

Ужгород – +29...+31

Львів – +32...+34

Івано-Франківськ –+32...+34

Тернопіль – +32...+34

Чернівці – +32...+34

Хмельницький – +32...+34

Луцьк – +32...+34

Рівне – +32...+34

Житомир – +32...+34

Вінниця – +32...+34

Одеса – +32...+34

Миколаїв – +32...+34

Херсон – +32...+34

Сімферополь – +31...+33

Кропивницький – +32...+34

Черкаси – +32...+34

Чернігів – +31...+33

Суми – +31...+33

Полтава – +32...+34

Дніпро – +32...+34

Запоріжжя – +31...+33

Донецьк – +33...+35

Луганськ – +33...+35

Харків – +33...+35

Київ – +31...+33



Погода в Україні 15 липня / Фото Укргідрометцентру