Так, сильна спека триматиметься приблизно до 15 серпня, але періодично послаблюватиметься. Зокрема, мінятиметься з дощами й грозами. Про це 24 каналу розповів синоптик Леонід Горбань.

До речі Спустелення та повені: якими будуть кліматичні зміни в Україні

Аномальної спеки не уникнути

За словами Горбаня, з 14 липня на Півдні України буде від +34 градуси. На Півночі та Заході буде дещо прохолодніше, однак не менше +30. Максимальна позначка, за прогнозом, сягатиме +36 градусів.

Проте начальниця відділу агрометеорології Українського гідрометцентру Тетяна Адаменко дає трохи інший прогноз, повідомляє Obozrevatel. Вона попередила, що з 15 по 18 липня буде +35...+39 градусів. Ці дні можуть стати найспекотнішими за все літо.



Погода 17 липня / Карта Укргідрометцентру

Чому Україну накрила така спека

Адаменко пояснила, що погоду в Україні формує висотний антициклон. Його центр розташований у Росії, однак впливає на велику територію.

Руйнування цього антициклону можна очікувати 20 – 21 липня. Тобто до цих дат на послаблення спеки сподіватись не варто.

Прохолодніше буде на Заході

Найближчими днями на Заході буде трохи прохолодніше, оскільки антициклон туди не дістане. Через це навіть можливі опади. Однак поки невідомо, чи будуть вони рясними.

Хоча синоптикиня відзначила, що "зустріч" антициклону і західного фронту загрожує погодними явищами на межі екстремальних. Наприклад, можуть бути потужні грози та град.